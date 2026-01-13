Путин подписал указ о передаче «дочки» Rockwool во временное управление АО «РСА»

Российские «дочки» Rockwool и CanPack перешли под временное управление

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче дочерних компаний датской Rockwool (ООО «Роквул») и польско-американской CanPack (ООО «Кэн-пак») во временное управление АО «Развитие строительных активов» (РСА). Соответствующий документ размещен на сайте опубликования нормативных актов, решение вступило в силу 31 декабря прошлого года.

Управление распространяется на 100% долей «Роквул» и 68% долей «Роквул-Волга», принадлежащих датской компании.

CanPack производит алюминиевую тару на двух заводах в России. Управлением всей массой активов в ООО «Кэн-пак» и «Кэн-пак — завод упаковки» займется компания «Стальэлемент».

Rockwool — производитель теплоизоляционных материалов из каменной ваты. ГК Rockwool основана в 1909 году и представлена в 38 странах. Центральный офис находится в Дании.