Сырский рассказал генералу США о сложной для ВСУ ситуации на фронте

Сырский рассказал генералу США Донахью о сложной для ВСУ ситуации на фронте
Военная операция на Украине
Главком ВСУ Сырский отчитался перед американским генералом Донахью о сложном положении ВСУ на фронте. Он заявил, что армия нуждается в укреплении воздушного щита, и попросил новые ЗРК и боеприпасы
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофером Донахью и рассказал ему о тяжелой ситуации на фронте. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной», — подчеркнул Сырский, добавив, что первоочередной потребностью для украинской армии остается укрепление воздушного щита. Для этого Киеву нужны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и боеприпасы, в том числе от американской стороны, пояснил он.

Сырский также заявил, что в нынешних реалиях достижение стойкого прекращения огня на Украине возможно «исключительно при условии усиления консолидированного давления на противника со стороны наших западных партнеров».

Ранее The Economist назвал три фактора, из-за которых у ВСУ возникли проблемы на фронте. Первая причина состоит в проблемах с призывом и материально-техническим обеспечением. Вторым фактором служит растущая компетентность России в области ведения боевых действий с использованием беспилотников. И последний, третий фактор — это местные условия, из-за которых у украинского командования уже давно наблюдаются проблемы с координацией.

Сырский назвал мобилизацию ключевой задачей для усиления армии
Политика
Александр Сырский

В середине декабря глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ. По его словам, за 2025 год российской армией взяты под контроль свыше 300 населенных пунктов и более 6 тыс. кв. км территории.

Кроме того, он отметил, что Украина потеряла более 103 тыс. единиц вооружения и военной техники, включая около 5,5 тыс. образцов западного производства, что почти вдвое превышает показатели 2024 года. В то же время силовые структуры Украины потеряли практически 500 тыс. военнослужащих

В ноябре начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов отмечал, что украинские войска «измотаны» за этот год боев. Он отметил, что положение на поле боя «очень тяжелое».

Бывший украинский главнокомандующий Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, также считает, что украинскую армию ждет лишь «дальнейшее ухудшение» ситуации на фронте. По его словам, ВСУ теряют позиции и не знают, как выйти из тупика на фронте.

Валерия Доброва
Александр Сырский ВСУ Украина США
