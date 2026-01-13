МИД Польши заявил о повреждении консульства в Одессе
Здание консульства Польши в Одессе повреждено в результате взрывов ночью, заявил пресс-секретарь польского МИДа Мачей Вевюр. Никто из сотрудников консульства не пострадал.
«Польское консульство в Одессе получило повреждения. Никто из наших сотрудников не пострадал. Выражаем глубокое уважение всей команде польского внешнеполитического ведомства, работающей на Украине», — написал Вевюр на своей странице в Х.
В комментарии агентству PAP пресс-секретарь уточнил, что было повреждено остекление здания, но консульство продолжает работу. Польша возложила ответственность на Россию, но МИД Польши сообщил, что не планирует вызывать российского дипломата или направлять ноту российской стороне.
О ночных ударах по Одесской области сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Глава областной военной администрации Олег Кипер утверждает, что в результате удара ночью в Одессе были повреждены энергетические объекты.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В сводке военного ведомства от 13 января говорится, что ночью российские военные атаковали объекты энергетики и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы