Военная операция на Украине⁠,
0

МИД Польши заявил о повреждении консульства в Одессе

Сюжет
Военная операция на Украине
Было повреждено остекление здания, но консульство продолжает работу, никто из сотрудников не пострадал, заявил пресс-секретарь польского МИДа.
Фото: Архип Верещагин / ТАСС
Фото: Архип Верещагин / ТАСС

Здание консульства Польши в Одессе повреждено в результате взрывов ночью, заявил пресс-секретарь польского МИДа Мачей Вевюр. Никто из сотрудников консульства не пострадал.

«Польское консульство в Одессе получило повреждения. Никто из наших сотрудников не пострадал. Выражаем глубокое уважение всей команде польского внешнеполитического ведомства, работающей на Украине», — написал Вевюр на своей странице в Х.

В комментарии агентству PAP пресс-секретарь уточнил, что было повреждено остекление здания, но консульство продолжает работу. Польша возложила ответственность на Россию, но МИД Польши сообщил, что не планирует вызывать российского дипломата или направлять ноту российской стороне.

В двух портах Одессы взрывы повредили объекты инфраструктуры
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

О ночных ударах по Одесской области сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Глава областной военной администрации Олег Кипер утверждает, что в результате удара ночью в Одессе были повреждены энергетические объекты.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В сводке военного ведомства от 13 января говорится, что ночью российские военные атаковали объекты энергетики и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Одесса Польша Украина консульство
