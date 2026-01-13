 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2,2 x 2,8 2 3,9 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,18 x 3,05 2 3,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди

Как игрок Эдди Маккриди входит в топ-10 по числу матчей за «Челси». Он выигрывал с командой Кубок обладателей кубков, а позднее был главным тренером
Эдди Маккриди
Эдди Маккриди (Фото: Официальный сайт ФК "Челси")

Бывший футболист и тренер лондонского «Челси» шотландец Эдди Маккриди умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Причина смерти не уточняется.

«Челси» в своем некрологе назвал Маккриди «одним из величайших игроков в нашей истории, жестким, но изобретательным защитником». Он выступал за клуб с 1962 по 1973 год, проведя в общей сложности 410 матчей и войдя в десятку игроков с наибольшим количеством игр за команду.

Маккриди забил победный гол в двухматчевом финале Кубка лиги 1965 года против «Лестер Сити», неожиданно выйдя на позиции нападающего. Среди его трофеев — Кубок обладателей кубков УЕФА (1971), Кубок Англии (1970) и Кубок английской лиги (1965).

После завершения карьеры игрока Маккриди вернулся в клуб в качестве главного тренера. Он возглавлял команду с 1975 по 1977 год.

За свою карьеру, помимо «Челси», Маккриди также выступал за шотландский «Ист Стерлингшир» и американский «Мемфис». За сборную Шотландии он провел 23 матча.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол Челси
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
В Таганроге при атаке дронов погибла женщина Политика, 20:19
Нефть выросла до максимума с октября на фоне заявлений Трампа про Иран Инвестиции, 20:14
Власти Казахстана заявили о «серьезном инциденте» с самолетом «Победы» Общество, 20:07
Сырский рассказал генералу США о сложной для ВСУ ситуации на фронте Политика, 19:55
Захарова назвала «залог провала зловещих планов Запада» против Ирана Политика, 19:53
В кузбасской больнице после смертей младенцев сменили главврача Общество, 19:51
Баринов после ухода из «Локомотива» в ЦСКА заявил, что он не Иуда Спорт, 19:47
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп отменил встречи с властями Ирана. Что известно о протестах в стране Политика, 19:46
МИД рекомендовал россиянам в Иране соблюдать меры предосторожности Политика, 19:45
Дзюба фразой о «нашем менталитете» оценил назначение Карседо в «Спартак» Спорт, 19:34
Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна Политика, 19:32
Минэнерго Казахстана подтвердило атаку на два танкера в Черном море Политика, 19:26
У умерших в новокузнецком роддоме младенцев не нашли общего диагноза Общество, 19:25
Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди Спорт, 19:22