Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди

Как игрок Эдди Маккриди входит в топ-10 по числу матчей за «Челси». Он выигрывал с командой Кубок обладателей кубков, а позднее был главным тренером

Эдди Маккриди (Фото: Официальный сайт ФК "Челси")

Бывший футболист и тренер лондонского «Челси» шотландец Эдди Маккриди умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Причина смерти не уточняется.

«Челси» в своем некрологе назвал Маккриди «одним из величайших игроков в нашей истории, жестким, но изобретательным защитником». Он выступал за клуб с 1962 по 1973 год, проведя в общей сложности 410 матчей и войдя в десятку игроков с наибольшим количеством игр за команду.

Маккриди забил победный гол в двухматчевом финале Кубка лиги 1965 года против «Лестер Сити», неожиданно выйдя на позиции нападающего. Среди его трофеев — Кубок обладателей кубков УЕФА (1971), Кубок Англии (1970) и Кубок английской лиги (1965).

После завершения карьеры игрока Маккриди вернулся в клуб в качестве главного тренера. Он возглавлял команду с 1975 по 1977 год.

За свою карьеру, помимо «Челси», Маккриди также выступал за шотландский «Ист Стерлингшир» и американский «Мемфис». За сборную Шотландии он провел 23 матча.