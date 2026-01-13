У умерших в новокузнецком роддоме младенцев не нашли общего диагноза
Новорожденные, скончавшиеся в роддоме № 1 при НГКБ № 1 им. Курбатова в Новокузнецке, умерли по разным причинам. Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах. Такие же данные приводят телеграм-канал Mash и телеканал РЕН ТВ.
Всего в роддоме с начала года скончались девять новорожденных. Сейчас он закрыт на карантин и не принимает рожениц. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — о халатности (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109).
Как сообщил собеседник RT, все умершие младенцы родились раньше срока. Им было от трех до 19 дней. В документах указаны разные диагнозы и причины смерти детей. Среди них:
- генерализованный инфекционный процесс (сепсис) и врожденная пневмония;
- недоношенность и осложнение с почечной недостаточностью;
- неонатальная инфекция (появляется в первые дни жизни на фоне слабого иммунитета) с врожденной пневмонией;
- респираторный дистресс-синдром (дыхательная недостаточность) и гемоторакс с осложнением на легкое;
- дыхательная, сердечно-сосудистая и кишечная недостаточность, а также инфекционно-токсический шок;
- внутрижелудочковое кровоизлияние и анемия.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Кузбасса.
Как отмечает телеграм-канал Mash, основным диагнозом у умерших была недоношенность с тяжелыми патологиями, которые могли развиться еще в утробе. Самый младший из умерших родился на пятом месяце, что является критическим состоянием само по себе. У него диагностировали неонатальную инфекцию и врожденную пневмонию. По данным РЕН ТВ, ребенок родился 28 декабря 2025 года и скончался 8 января 2026-го.
По информации телеканала, первый ребенок скончался 4 января. Мальчик родился 27 декабря, у него диагностировали генерализованный инфекционный процесс и врожденную пневмонию. У ребенка также были осложнения: синдром полиорганной недостаточности (СПОН), ДВС-синдром, общий отечный синдром, тяжелая асфиксия при рождении.
Еще один мальчик, рожденный 25 декабря на 34-й неделе, умер 8 января. У него были неонатальная инфекция, врожденная пневмония и респираторный дистресс-синдром с осложнениями в виде синдрома верхней полой вены, открытого артериального протока и паховой грыжи.
В тот же день скончалась девочка. Она родилась 19 декабря, среди диагнозов указаны внутриутробная инфекция и недоношенность 34 недели. Кроме того, у нее диагностировали СПОН и почечную недостаточность.
9 января скончался мальчик, рожденный 6 января на 33-й неделе. Причиной указан респираторный дистресс-синдром с осложнениями (коллабированное легкое, гемоторакс).
10 января умерла девочка, у нее диагностировали неонатальную инфекцию и врожденную пневмонию, а также осложнения: двусторонний хилоторакс, правосторонний пневмоторакс. Ребенок родился 22 декабря.
Еще две девочки скончались 11 января. Одна родилась 3 января, причиной смерти указана внутриутробная инфекция. Также у нее диагностировали синдром полиорганной недостаточности и инфекционно-токсический шок.
Другая девочка родилась 2 января, у нее была глубокая недоношенность (26 недель). У ребенка указаны неонатальная инфекция, бронхолегочная дисплазия и анемия.
Последним 11 января умер мальчик от респираторного дистресс-синдрома и внутриутробной инфекции. Он родился 25 декабря на 34-й неделе.
