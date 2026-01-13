 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В кузбасской больнице после смертей младенцев сменили главврача

В новокузнецкой больнице назначили нового и.о. главврача после смертей младенцев
Юлия Ковалева
Юлия Ковалева (Фото: Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей)

Юлию Ковалеву назначили исполняющей обязанности главного врача городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке. Она сменила на посту Виталия Хераскова, отстраненного от должности после гибели девяти младенцев в роддоме. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министерства здравоохранения Кузбасса.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Кузбасса.

Виталия Хераскова отстранили от должности после начала проверки в новокузнецком родильном доме № 1 в связи со смертью девяти новорожденных. В беседе с RT он заявил, что с пониманием относится к решению и на данный момент продолжает работать в больнице. По его словам, в стационаре не выявили вирусную инфекцию, которая могла стать причиной трагедии.

RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что младенцы умерли по разным причинам. По информации телеканала, все погибшие новорожденные родились недоношенными. Им было от трех до 19 дней.

В минздраве Кузбасса РБК сообщили, что в период с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в отделение реанимации и интенсивной терапии попали 32 младенца. Из них 17 новорожденных находились в крайне тяжелом состоянии, а 16 родились недоношенными и с экстремально низкой массой тела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109) и халатности (ч. 3 ст. 293) Уголовного кодекса России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил с проверкой в новокузнецкий роддом группу специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Они проверят работу службы родовспоможения. Также губернатор Кемеровской области Илья Сердюк поручил провести проверки во всех роддомах и перинатальных центрах Кузбасса на готовность «к самым сложным случаям».

Авторы
Теги
Анастасия Карева
При участии
Яна Баширова
главврач больницы Новокузнецк роддом новорожденные смерть
