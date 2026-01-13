В Таганроге при атаке дронов погибла женщина

65-летняя женщина погибла в результате атаки беспилотников в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Трагедия произошла утром 13 января. По словам главы региона, женщина находилась на работе, где убирала помещения в здании, которое было разрушено после удара БПЛА. Слюсарь выразил соболезнования семье погибшей.

В 6:55 губернатор Ростовской области сообщил об отражении средствами ПВО воздушной атаки на Таганрог. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Спустя полтора часа его отменили.

По словам Слюсаря, в Таганроге и Красносулинском районе российские военные уничтожили семь БПЛА. В результате атаки повреждения получили промышленный объект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.

«Спасатели еще продолжают разбор завалов. В местах атаки работает комиссия по оценке ущерба», — сказал глава региона. Он добавил, что управление защиты от чрезвычайных ситуаций города принимает документы от жителей пострадавших домов и владельцев автомобилей. Им пообещали оказать материальную помощь.

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме Ростовской области, по одному дрону перехватили над Крымом, Белгородской, Курской и Орловской областями.