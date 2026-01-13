 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Таганроге при атаке дронов погибла женщина

Сюжет
Военная операция на Украине

65-летняя женщина погибла в результате атаки беспилотников в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Трагедия произошла утром 13 января. По словам главы региона, женщина находилась на работе, где убирала помещения в здании, которое было разрушено после удара БПЛА. Слюсарь выразил соболезнования семье погибшей.

В 6:55 губернатор Ростовской области сообщил об отражении средствами ПВО воздушной атаки на Таганрог. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Спустя полтора часа его отменили.

По словам Слюсаря, в Таганроге и Красносулинском районе российские военные уничтожили семь БПЛА. В результате атаки повреждения получили промышленный объект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.

«Спасатели еще продолжают разбор завалов. В местах атаки работает комиссия по оценке ущерба», — сказал глава региона. Он добавил, что управление защиты от чрезвычайных ситуаций города принимает документы от жителей пострадавших домов и владельцев автомобилей. Им пообещали оказать материальную помощь.

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме Ростовской области, по одному дрону перехватили над Крымом, Белгородской, Курской и Орловской областями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
атака дронов БПЛА Таганрог Ростовская область погибшие Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
«Казмунайгаз» подтвердил атаку дрона на танкер в Черном море
Политика
На двух предприятиях в Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов
Политика
Над Россией за три часа сбили почти 80 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
В Таганроге при атаке дронов погибла женщина Политика, 20:19
Нефть выросла до максимума с октября на фоне заявлений Трампа про Иран Инвестиции, 20:14
Власти Казахстана заявили о «серьезном инциденте» с самолетом «Победы» Общество, 20:07
Сырский рассказал генералу США о сложной для ВСУ ситуации на фронте Политика, 19:55
Захарова назвала «залог провала зловещих планов Запада» против Ирана Политика, 19:53
В кузбасской больнице после смертей младенцев сменили главврача Общество, 19:51
Баринов после ухода из «Локомотива» в ЦСКА заявил, что он не Иуда Спорт, 19:47
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп отменил встречи с властями Ирана. Что известно о протестах в стране Политика, 19:46
МИД рекомендовал россиянам в Иране соблюдать меры предосторожности Политика, 19:45
Дзюба фразой о «нашем менталитете» оценил назначение Карседо в «Спартак» Спорт, 19:34
Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна Политика, 19:32
Минэнерго Казахстана подтвердило атаку на два танкера в Черном море Политика, 19:26
У умерших в новокузнецком роддоме младенцев не нашли общего диагноза Общество, 19:25
Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди Спорт, 19:22