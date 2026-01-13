 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Власти Казахстана заявили о «серьезном инциденте» с самолетом «Победы»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Самолеты авиакомпаний Uzbekistan Airways и «Победа» опасно сблизились в небе над Казахстаном 10 января. Об этом сообщает издание Tengri со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана.

«10 января, около 05:42 (по времени Астаны), в зоне ответственности сектора А2И РДЦ Шымкент во время обслуживания рейса PBD997 направлением Внуково — Самарканд авиакомпании Победа и рейса UZB9609 по направлению Термез — Москва авиакомпании Uzbekistan Airways произошло авиационное событие», — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что происшествие классифицировали как серьезный авиационный инцидент.

Пресс-служба авиакомпании «Победы» сообщила, что риска опасного сближения с другим самолетом не было. «Экипаж воздушного судна выполнил маневр безопасно — в соответствии с инструкцией», — написали в телеграм-канале компании.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Казахстан Россия авиакомпания Победа Самолеты
