Власти Казахстана заявили о «серьезном инциденте» с самолетом «Победы»
Самолеты авиакомпаний Uzbekistan Airways и «Победа» опасно сблизились в небе над Казахстаном 10 января. Об этом сообщает издание Tengri со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана.
«10 января, около 05:42 (по времени Астаны), в зоне ответственности сектора А2И РДЦ Шымкент во время обслуживания рейса PBD997 направлением Внуково — Самарканд авиакомпании Победа и рейса UZB9609 по направлению Термез — Москва авиакомпании Uzbekistan Airways произошло авиационное событие», — сообщили в министерстве.
В ведомстве отметили, что происшествие классифицировали как серьезный авиационный инцидент.
Пресс-служба авиакомпании «Победы» сообщила, что риска опасного сближения с другим самолетом не было. «Экипаж воздушного судна выполнил маневр безопасно — в соответствии с инструкцией», — написали в телеграм-канале компании.
Материал дополняется
