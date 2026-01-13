Новый тренер «Спартака» Карседо обратился к болельщикам

В первом обращении к фанатам Карседо пообещал приложить все силы, чтобы болельщики могли гордиться результатами «Спартака». Испанский специалист записал видео с домашнего стадиона команды

Хуан Карлос Карседо (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо записал видеообращение к поклонникам команды, пообещав приложить все силы для успеха клуба. Обращение было опубликовано в официальном телеграм-канале «красно-белых».

Видео было записано на домашнем стадионе команды. «Спасибо всем за теплый прием. Мы сейчас на этом прекрасном стадионе. Сделаем все, что в наших силах. Хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Нам нужно, чтобы вы гордились клубом», — сказал Карседо.

Карседо был представлен в качестве нового главного тренера «Спартака» 5 января. Соглашение рассчитано до лета 2028 года. Он сменил на этом посту серба Деяна Станковича, с которым клуб расстался в ноябре прошлого года. В оставшихся матчах осенней части сезона командой руководил Вадим Романов (как исполняющий обязанности).

Карседо в 2006–2019 годах работал ассистентом Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». В 2012-м был в тренерском штабе «Спартака».

В качестве главного тренера Карседо возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.



«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров.