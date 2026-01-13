 Перейти к основному контенту
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2,2 x 2,8 2 3,85 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,17 x 3,05 2 3,55 Футбол Англия. Кубок Лиги Челси Арсенал 1 3,3 x 3,4 2 2,2 Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 9 x 6,1 2 1,25 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,6 x 3,95 2 1,92 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Новый тренер «Спартака» Карседо обратился к болельщикам

В первом обращении к фанатам Карседо пообещал приложить все силы, чтобы болельщики могли гордиться результатами «Спартака». Испанский специалист записал видео с домашнего стадиона команды
Хуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо записал видеообращение к поклонникам команды, пообещав приложить все силы для успеха клуба. Обращение было опубликовано в официальном телеграм-канале «красно-белых».

Видео было записано на домашнем стадионе команды. «Спасибо всем за теплый прием. Мы сейчас на этом прекрасном стадионе. Сделаем все, что в наших силах. Хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Нам нужно, чтобы вы гордились клубом», — сказал Карседо.

Карседо был представлен в качестве нового главного тренера «Спартака» 5 января. Соглашение рассчитано до лета 2028 года. Он сменил на этом посту серба Деяна Станковича, с которым клуб расстался в ноябре прошлого года. В оставшихся матчах осенней части сезона командой руководил Вадим Романов (как исполняющий обязанности).

Карседо в 2006–2019 годах работал ассистентом Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». В 2012-м был в тренерском штабе «Спартака».

В качестве главного тренера Карседо возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
ФК Спартак Москва Хуан Карлос Карседо Футбол
