Баринов после ухода из «Локомотива» в ЦСКА заявил, что он не Иуда
Уход из московского «Локомотива» был для полузащитника сборной России Дмитрия Баринова самым сложным решением в жизни. Об этом футболист написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
29-летний Баринов, который был капитаном «Локомотива», 13 января перешел в ЦСКА.
«Еще в декабре я сообщил тренерскому штабу и руководству о своем решении, и я понимаю, что негатив вокруг меня отразился бы на команде во второй части сезона. Это не то, что я хочу оставить после себя», — написал Баринов.
Футболист поблагодарил всех тренеров, партнеров, персонал команды и клуба, а также болельщиков. «Без сомнений скажу, что это самое сложное решение в моей жизни. Я пришел в «Локомотив» в 15 лет, сейчас мне 29», — добавил полузащитник.
Баринов заявил, что ему неприятно читать негативные комментарии болельщиков, но отметил, что каждый из них имеет право на свое мнение и эмоции.«Во мне нет ничего, кроме чувства благодарности нашим болельщикам за все эти годы. Пол моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей — хочу попросить и вас ее не переписывать. Я не Иуда и не предатель. Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: «Локомотив» и болельщики навсегда в моем сердце», — заключил футболист.
Баринов провел всю профессиональную карьеру в «Локомотиве», выиграв с командой чемпионат России, три Кубка страны и Суперкубок.
В этом сезоне Баринов сыграл 24 матча, в которых забил три мяча. За сборную России полузащитник провел 23 игры.
