Трамп отменил встречи с властями Ирана. Что известно о протестах в стране
Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Демонстрации начались на фоне кризиса. К концу года инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.
От экономических требований демонстранты перешли к политическим. Протестующие стали требовать свержения режима и верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Митинги охватили десятки городов.
Между протестующими и силовиками начались столкновения, протесты переросли в беспорядки.
8 января сервис NetBlocks сообщил о почти полном отключении интернета в стране. По данным IranWire на 9 января, власти Ирана также в значительной степени подавили сигнал Starlink — глобальной системы спутникового интернета, созданной компанией SpaceX Илона Маска. WSJ 11 января сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа в связи с ограничением доступа в интернет в Иране рассматривает возможность отправки в страну терминалов Starlink.
Из-за практически полного отсутствия связи появляется все больше разрозненных данных о протестах. В частности, нет подтвержденной информации о числе погибших при столкновениях. Жертвы есть как среди протестующих, так и среди силовиков.
- 13 января Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника сообщил, что погибло около 2 тыс. человек.
- Правозащитная организация Iran Human Rights сообщает о 648 погибших демонстрантах. Но по неподтвержденным данным число жертв беспорядков может превышать 6 тыс., отметили в ней.
- Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв.
Иранские власти призвали своих сторонников тоже выйти на улицы в знак протеста. 12 января в Тегеране прошел массовый митинг. По данным агентства Fars, аффилированного с Корпусом стражей исламской революции (элитное военное формирование), в нем участвовали около 3 млн человек. В тот же день министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что власти взяли ситуацию с протестами под контроль.
Власти республики обвинили в массовых протестах Израиль и США — обе эти страны активно отреагировали на протесты. Президент США Дональд Трамп 8 января пригрозил нанести удар по Ирану в случае убийств демонстрантов. В американской администрации обсуждали возможную атаку, сообщила WSJ. По информации NYT, Трампу представили варианты атак, среди целей в том числе рассматривались невоенные объекты в Тегеране. Как отметило издание, окончательного решения не принято.
МИД Израиля и «Моссад» поддержали протестующих, последний призвал жителей выходить на улицы. В сообщении спецслужбы говорилось: «Мы с вами. Не только дистанционно и устно. Мы также с вами на местах».
Источники Reuters сообщили, что армия Израиля находится в состоянии повышенной готовности на фоне возможного вмешательства США в дела Ирана. Издание напомнило о 12-дневной ирано-израильской войне в июне 2025 года. Тогда США присоединились к ЦАХАЛ при нанесении авиаударов.
Axios сообщил, что министр иностранных дел Ирана связывался со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом. Позже сам Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов к переговорам по ядерной сделке, но «без угроз или диктата».
В СМИ в связи с протестами все чаще упоминался Реза Пехлеви — сын свергнутого в 1979 году шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, находящийся за рубежом. Он поддержал протестующих, призвал людей к всеобщей стачке и захвату городов, а также заявил о готовности вернуться на родину.
Эксперт Российского совета по международным делам политолог Елена Супонина пояснила РБК, что сегодня монархические настроения в Иране не так уж и сильны. «Во многом фигура сына шаха раздута внешними игроками, но даже в США понимают, что делать ставку на восстановление монархической династии пока рискованно», — сказала эксперт.
Пехлеви призвал Трампа принять меры в отношении властей Ирана. «Лучший способ гарантировать, что в Иране будет убито меньше людей, — вмешаться как можно скорее, чтобы этот режим наконец-то рухнул, что положит конец всем проблемам, с которыми мы сталкиваемся», — заявил он.
12 января Трамп заявил, что Иран, похоже, пересекает красную линию в связи с жестким подавлением протестов. Он ввел пошлины в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном. Среди основных партнеров — Индия, Турция и Китай, отмечает Bloomberg. 13 января президент США заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы