Трамп отменил встречи с властями Ирана. Что известно о протестах в стране

Трамп отменил переговоры: что известно о протестах в Иране
Сюжет
Протесты в Иране
Протесты начались на фоне обострения экономического кризиса и быстро приобрели политический характер. Отключение интернета, разнящиеся данные о числе погибших, угроза США нанести удар — что известно о ситуации в Иране

Трамп отменил встречи с властями Ирана. Что известно о протестах в стране
Video

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Демонстрации начались на фоне кризиса. К концу года инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.

Обстановка во время столкновений&nbsp;в Тегеране.&nbsp;8 января 2026 года
Обстановка во время столкновений в Тегеране. 8 января 2026 года
(Фото: Getty Images)

От экономических требований демонстранты перешли к политическим. Протестующие стали требовать свержения режима и верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Митинги охватили десятки городов.

Между протестующими и силовиками начались столкновения, протесты переросли в беспорядки.

Тегеран, 8 января
Тегеран, 8 января
(Фото: Getty Images)

8 января сервис NetBlocks сообщил о почти полном отключении интернета в стране. По данным IranWire на 9 января, власти Ирана также в значительной степени подавили сигнал Starlink — глобальной системы спутникового интернета, созданной компанией SpaceX Илона Маска. WSJ 11 января сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа в связи с ограничением доступа в интернет в Иране рассматривает возможность отправки в страну терминалов Starlink.

Некоторые районы Тегерана серьезно пострадали во время протестов.
Некоторые районы Тегерана серьезно пострадали во время протестов.
(Фото: Getty Images)

Из-за практически полного отсутствия связи появляется все больше разрозненных данных о протестах. В частности, нет подтвержденной информации о числе погибших при столкновениях. Жертвы есть как среди протестующих, так и среди силовиков.

  • 13 января Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника сообщил, что погибло около 2 тыс. человек.
  • Правозащитная организация Iran Human Rights сообщает о 648 погибших демонстрантах. Но по неподтвержденным данным число жертв беспорядков может превышать 6 тыс., отметили в ней.
  • Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв.

Проправительственный митинг в Тегеране 12 января.
Проправительственный митинг в Тегеране 12 января.
(Фото: Getty Images)

Иранские власти призвали своих сторонников тоже выйти на улицы в знак протеста. 12 января в Тегеране прошел массовый митинг. По данным агентства Fars, аффилированного с Корпусом стражей исламской революции (элитное военное формирование), в нем участвовали около 3 млн человек. В тот же день министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что власти взяли ситуацию с протестами под контроль.

Тегеран, 8 января
Тегеран, 8 января
(Фото: Getty Images)

Власти республики обвинили в массовых протестах Израиль и США — обе эти страны активно отреагировали на протесты. Президент США Дональд Трамп 8 января пригрозил нанести удар по Ирану в случае убийств демонстрантов. В американской администрации обсуждали возможную атаку, сообщила WSJ. По информации NYT, Трампу представили варианты атак, среди целей в том числе рассматривались невоенные объекты в Тегеране. Как отметило издание, окончательного решения не принято.

МИД Израиля и «Моссад» поддержали протестующих, последний призвал жителей выходить на улицы. В сообщении спецслужбы говорилось: «Мы с вами. Не только дистанционно и устно. Мы также с вами на местах».

Источники Reuters сообщили, что армия Израиля находится в состоянии повышенной готовности на фоне возможного вмешательства США в дела Ирана. Издание напомнило о 12-дневной ирано-израильской войне в июне 2025 года. Тогда США присоединились к ЦАХАЛ при нанесении авиаударов.

Тегеран, 8 января
Тегеран, 8 января
(Фото: Getty Images)

Axios сообщил, что министр иностранных дел Ирана связывался со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом. Позже сам Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов к переговорам по ядерной сделке, но «без угроз или диктата».

Реза Пехлеви
Реза Пехлеви
(Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

В СМИ в связи с протестами все чаще упоминался Реза Пехлеви — сын свергнутого в 1979 году шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, находящийся за рубежом. Он поддержал протестующих, призвал людей к всеобщей стачке и захвату городов, а также заявил о готовности вернуться на родину.

Эксперт Российского совета по международным делам политолог Елена Супонина пояснила РБК, что сегодня монархические настроения в Иране не так уж и сильны. «Во многом фигура сына шаха раздута внешними игроками, но даже в США понимают, что делать ставку на восстановление монархической династии пока рискованно», — сказала эксперт.

Пехлеви призвал Трампа принять меры в отношении властей Ирана. «Лучший способ гарантировать, что в Иране будет убито меньше людей, — вмешаться как можно скорее, чтобы этот режим наконец-то рухнул, что положит конец всем проблемам, с которыми мы сталкиваемся», — заявил он.

Дональд Трамп
Дональд Трамп
(Фото: Samuel Corum / Getty Images)

12 января Трамп заявил, что Иран, похоже, пересекает красную линию в связи с жестким подавлением протестов. Он ввел пошлины в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном. Среди основных партнеров — Индия, Турция и Китай, отмечает Bloomberg. 13 января президент США заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов.

