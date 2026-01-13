 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

МИД рекомендовал россиянам в Иране соблюдать меры предосторожности

Сюжет
Протесты в Иране
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Getty Images)

Российские загранучреждения в Иране поддерживают связь с россиянами, находящимися в стране, МИД России рекомендует соотечественникам соблюдать меры предосторожности. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила журналистам на брифинге.

«Поддерживаем контакт с нашими загранучреждениями в Иране. Они работают в штатном режиме и находятся на постоянной связи с пребывающими в стране российскими соотечественниками», — сказала Захарова.

Она отметила, что Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам в Иране соблюдать осторожность. В частности, ведомство призывает воздержаться от посещения мест скопления людей, не снимать происходящее на фото и видео, а также неукоснительно выполнять требования иранских правоохранителей и сотрудников спецслужб.

Трамп обратился к протестующим в Иране и заявил, что «помощь уже в пути»
Политика
Дональд Трамп

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи. Правозащитные организации отмечают, что это серьезно осложняет проверку информации об обстановке в стране.

Как сообщил Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника, в ходе протестов были убиты около 2 тыс. человек. По данным правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника служб безопасности. Другая правозащитная организация, Iran Human Rights, сообщает о 648 погибших протестующих.

Тегеран обвиняет США и Израиль в организации протестов. При этом власти Ирана контактируют с американской стороной, а президент США Дональд Трамп допустил дипломатическое урегулирование, однако Белый дом заявил, что глава государства рассматривает любые варианты, в том числе удары с воздуха.

Трамп отменил встречи с властями Ирана. Что известно о протестах в стране
Политика

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Иран протесты россияне МИД
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Каллас оценила возможную «живучесть» режима в Иране
Политика
Reuters узнал о 2 тыс. погибших при протестах в Иране
Политика
Мерц заявил о последних днях режима в Иране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
В Таганроге при атаке дронов погибла женщина Политика, 20:19
Нефть выросла до максимума с октября на фоне заявлений Трампа про Иран Инвестиции, 20:14
Власти Казахстана заявили о «серьезном инциденте» с самолетом «Победы» Общество, 20:07
Сырский рассказал генералу США о сложной для ВСУ ситуации на фронте Политика, 19:55
Захарова назвала «залог провала зловещих планов Запада» против Ирана Политика, 19:53
В кузбасской больнице после смертей младенцев сменили главврача Общество, 19:51
Баринов после ухода из «Локомотива» в ЦСКА заявил, что он не Иуда Спорт, 19:47
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп отменил встречи с властями Ирана. Что известно о протестах в стране Политика, 19:46
МИД рекомендовал россиянам в Иране соблюдать меры предосторожности Политика, 19:45
Дзюба фразой о «нашем менталитете» оценил назначение Карседо в «Спартак» Спорт, 19:34
Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна Политика, 19:32
Минэнерго Казахстана подтвердило атаку на два танкера в Черном море Политика, 19:26
У умерших в новокузнецком роддоме младенцев не нашли общего диагноза Общество, 19:25
Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди Спорт, 19:22