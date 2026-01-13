МИД рекомендовал россиянам в Иране соблюдать меры предосторожности

Тегеран, Иран (Фото: Getty Images)

Российские загранучреждения в Иране поддерживают связь с россиянами, находящимися в стране, МИД России рекомендует соотечественникам соблюдать меры предосторожности. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила журналистам на брифинге.

«Поддерживаем контакт с нашими загранучреждениями в Иране. Они работают в штатном режиме и находятся на постоянной связи с пребывающими в стране российскими соотечественниками», — сказала Захарова.

Она отметила, что Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам в Иране соблюдать осторожность. В частности, ведомство призывает воздержаться от посещения мест скопления людей, не снимать происходящее на фото и видео, а также неукоснительно выполнять требования иранских правоохранителей и сотрудников спецслужб.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи. Правозащитные организации отмечают, что это серьезно осложняет проверку информации об обстановке в стране.

Как сообщил Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника, в ходе протестов были убиты около 2 тыс. человек. По данным правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника служб безопасности. Другая правозащитная организация, Iran Human Rights, сообщает о 648 погибших протестующих.

Тегеран обвиняет США и Израиль в организации протестов. При этом власти Ирана контактируют с американской стороной, а президент США Дональд Трамп допустил дипломатическое урегулирование, однако Белый дом заявил, что глава государства рассматривает любые варианты, в том числе удары с воздуха.