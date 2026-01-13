 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минэнерго Казахстана подтвердило атаку на два танкера в Черном море

Сюжет
Военная операция на Украине
В Минэнерго Казахстана подтвердили, что танкеры «Дельта Хармони» и «Матильда» подверглись атаке вблизи КТК. Там уточнили, что никто не пострадал. Reuters ранее писал об атаке на третье судно, зафрахтованное американской Chevron
Фото: Министерство энергетики Республики Казахстан / Telegram
Фото: Министерство энергетики Республики Казахстан / Telegram

Минэнерго Казахстана подтвердило, что в Черном море вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаке беспилотников подверглись два танкера — «Дельта Хармони» и «Матильда». Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«Танкер «Матильда» под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании «Казмунайгаз», подвергся атаке БПЛА», — сказано в публикации. На судне зафиксирован взрыв без последующего горения.

Танкер «Дельта Хармони» под флагом Либерии также подвергся атаке, добавили в ведомстве. На нем произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В обоих случаях пострадавших и серьезных разрушений нет. Грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Казахстана не нанесено, пояснили в казахстанском ведомстве.

«Министерство энергетики в оперативном режиме координирует действия с национальным оператором «Казмунайгаз», администрацией консорциума и судовладельцами для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок», — сказано в публикации.

Два нефтетанкера подверглись атаке в Черном море
Политика
Фото:Mayy Contributor / Shutterstock

Об атаке на два нефтяных танкера — «Дельта Хармони» и «Матильда» — в Черном море днем 13 января сообщили Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на источники. В «Казмунайгазе» подтвердили, что танкер «Матильда», зафрахтованный казахстанской компанией, подвергся атаке. Судно остается мореходным, его загрузка была запланирована на 18 января.

Источники Reuters также сообщали об атаке на третье судно — Delta Supreme — по пути к терминалу КТК. По его данным, танкер зафрахтован американской Chevron. Атака не повлияла на деятельность оператора месторождения Тенгиз — «Тенгизшевройл», в котором ей принадлежит 50%, говорится в публикации.

Посол Украины в Казахстане раскрыл, когда закончатся атаки на КТК
Политика

Серии атак беспилотников в конце ноября 2025 года подвергся морской терминал КТК под Новороссийском. Киев признал причастность к ударам, однако там заявили, что действовали в рамках «самообороны». Минэнерго Казахстана сочло инцидент недопустимым, а в Кремле это назвали вопиющим случаем.

В январе Генеральная прокуратура Казахстана начала расследование в связи с появлением одобрительных постов в соцсетях по поводу атак ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Дело возбуждено по статье о разжигании национальной розни.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Черное море танкеры нефть Казахстан Минэнерго беспилотники КТК
Материалы по теме
В Казахстане завели дело за одобрение ударов Украины по терминалу КТК
Политика
КТК приостановил перевалку нефти в Черном море из-за шторма
Бизнес
Минэнерго Казахстана оценило работу систем безопасности КТК при атаке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
В Таганроге при атаке дронов погибла женщина Политика, 20:19
Нефть выросла до максимума с октября на фоне заявлений Трампа про Иран Инвестиции, 20:14
Власти Казахстана заявили о «серьезном инциденте» с самолетом «Победы» Общество, 20:07
Сырский рассказал генералу США о сложной для ВСУ ситуации на фронте Политика, 19:55
Захарова назвала «залог провала зловещих планов Запада» против Ирана Политика, 19:53
В кузбасской больнице после смертей младенцев сменили главврача Общество, 19:51
Баринов после ухода из «Локомотива» в ЦСКА заявил, что он не Иуда Спорт, 19:47
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Трамп отменил встречи с властями Ирана. Что известно о протестах в стране Политика, 19:46
МИД рекомендовал россиянам в Иране соблюдать меры предосторожности Политика, 19:45
Дзюба фразой о «нашем менталитете» оценил назначение Карседо в «Спартак» Спорт, 19:34
Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна Политика, 19:32
Минэнерго Казахстана подтвердило атаку на два танкера в Черном море Политика, 19:26
У умерших в новокузнецком роддоме младенцев не нашли общего диагноза Общество, 19:25
Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди Спорт, 19:22