Минэнерго Казахстана подтвердило атаку на два танкера в Черном море

В Минэнерго Казахстана подтвердили, что танкеры «Дельта Хармони» и «Матильда» подверглись атаке вблизи КТК. Там уточнили, что никто не пострадал. Reuters ранее писал об атаке на третье судно, зафрахтованное американской Chevron

Фото: Министерство энергетики Республики Казахстан / Telegram

Минэнерго Казахстана подтвердило, что в Черном море вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаке беспилотников подверглись два танкера — «Дельта Хармони» и «Матильда». Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«Танкер «Матильда» под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании «Казмунайгаз», подвергся атаке БПЛА», — сказано в публикации. На судне зафиксирован взрыв без последующего горения.

Танкер «Дельта Хармони» под флагом Либерии также подвергся атаке, добавили в ведомстве. На нем произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В обоих случаях пострадавших и серьезных разрушений нет. Грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Казахстана не нанесено, пояснили в казахстанском ведомстве.

«Министерство энергетики в оперативном режиме координирует действия с национальным оператором «Казмунайгаз», администрацией консорциума и судовладельцами для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок», — сказано в публикации.

Об атаке на два нефтяных танкера — «Дельта Хармони» и «Матильда» — в Черном море днем 13 января сообщили Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на источники. В «Казмунайгазе» подтвердили, что танкер «Матильда», зафрахтованный казахстанской компанией, подвергся атаке. Судно остается мореходным, его загрузка была запланирована на 18 января.

Источники Reuters также сообщали об атаке на третье судно — Delta Supreme — по пути к терминалу КТК. По его данным, танкер зафрахтован американской Chevron. Атака не повлияла на деятельность оператора месторождения Тенгиз — «Тенгизшевройл», в котором ей принадлежит 50%, говорится в публикации.

Серии атак беспилотников в конце ноября 2025 года подвергся морской терминал КТК под Новороссийском. Киев признал причастность к ударам, однако там заявили, что действовали в рамках «самообороны». Минэнерго Казахстана сочло инцидент недопустимым, а в Кремле это назвали вопиющим случаем.

В январе Генеральная прокуратура Казахстана начала расследование в связи с появлением одобрительных постов в соцсетях по поводу атак ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Дело возбуждено по статье о разжигании национальной розни.