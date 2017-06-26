Миллионеры на хорошем счету

Как богатые россияне инвестируют и хранят деньги

Долларовые миллионеры в России составляют всего 0,1% населения, предпочитают жить в своей стране и избегают рискованных инвестиций, следует из отчета Wealth Report: Russia. Как выглядит типичный портфель богача?

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В России всего 150 тыс. долларовых миллионеров (частных лиц, располагающих инвестируемыми активами как минимум в $1 млн), что составляет примерно 0,1% населения страны. При этом 60% состоятельных россиян инвестируют преимущественно в собственный бизнес, а 40% — в основном в ликвидные активы (наличная валюта, имущество, ценные бумаги) и недвижимость. К такому выводу пришли авторы исследования Wealth Report: Russia, выпущенного 23 июня швейцарской банковской группой Julius Baer Group совместно с Центром управления благосостоянием и филантропии «Сколково».

Чтобы составить портрет среднестатистического российского миллионера, эксперты сопоставили данные нескольких источников, включая оценки международной консалтинговой компании Knight Frank и банка Julius Baer, а также изучили официальную отчетность ФНС по количеству автомобилей, попадающих под повышенный транспортный налог. Также они опирались на результаты опроса 32 долларовых миллионеров, проведенного центром «Сколково» в 2016 году, и данные из рейтинга Forbes «200 миллиардеров России». Как выглядит и куда инвестирует россиянин с высоким уровнем дохода?

Молодой и патриотичный

Богатый россиянин все еще остается редким явлением в стране: доля миллионеров в России (0,1%) на порядок меньше, чем аналогичные показатели Германии (1,5%), США (1,5%) и Швейцарии (4,5%). При этом по количеству миллиардеров Россия занимает пятое место в мире, уступая США, Китаю, Великобритании и Индии.

По оценкам Wealth Report: Russia, владелец крупного капитала из России довольно молод — в среднем ему менее 50 лет. Это значение несколько расходится со средним возрастом бизнесменов из рейтинга Forbes «200 миллиардеров России», который составляет 54,3 года. Не менее 97% российских миллионеров имеют высшее образование, а почти половина из них получили и второе высшее либо MBA или эквивалентную степень. Даже несмотря на демографические трудности в стране, в среднем у состоятельного россиянина порядка трех детей. При этом почти все владельцы крупного капитала состоят в браке, а 77% из них все еще в первом.

В силу относительной молодости российских владельцев капитала, унаследованное богатство встречается среди них крайне редко. По крайней мере у четверти долларовых миллионеров капитал появился благодаря приватизации и выполнению госконтрактов. Авторы исследования отметили, что, несмотря на стремление вести «глобальный» образ жизни, как минимум половина состоятельных россиян намереваются жить в России в течение следующих десяти лет. Еще четверть допускают возможность переезда за границу, но речь идет только о временном проживании, а не об эмиграции.

А вот дети владельцев крупного капитала далеко не всегда разделяют патриотизм родителей. Из них примерно две трети получают по крайней мере часть своего университетского образования не в России. В связи с этим авторы исследования ожидают, что второе поколение владельцев крупного капитала может быть более мобильным и глобализированным по сравнению с родителями. Примерно 40% детей уже старше 18 лет, что повышает актуальность вопросов наследования капитала. Впрочем, большинство состоятельных родителей планируют продолжить самостоятельное управление бизнесом в течение следующих десяти лет.

«Среди российских миллионеров владельцами собственного бизнеса в ближайшие пять лет планируют остаться около 75%, а через пять-десять лет — около 35%, при этом основными моделями изменения формы владения бизнесом являются продажа внешнему инвестору и IPO (около 33%). Лишь около 6% планируют через пять лет передачу бизнеса членам своей семьи», — рассказал управляющий директор по региону России, Центральной и Восточной Европы банка Julius Baer Евгений Смушкович.

Сберегательный портфель

Согласно исследованию, в портфеле активов среднестатистического российского миллионера 36% приходятся на собственный бизнес («основной бизнес»), 26% — на ликвидные активы (наличные деньги, ценное имущество, акции и облигации), 20% — на инвестиции в другие частные предприятия, 13% — на жилую недвижимость. При этом доля ликвидных активов в капитале частных лиц с высоким уровнем дохода в России постепенно увеличивается по мере приобретения необходимых навыков финансового инвестирования, отмечает Смушкович.

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

«Последние два-три года мы сильно верили в рынки акций и за счет этого смогли изменить средний портфель своих клиентов, способствуя диверсификации портфелей в сторону акций, которые, конечно же, принесли инвесторам более высокую доходность, чем бонды и депозиты», — приводит пример эксперт.

Один из важных выводов исследования — богатые россияне больше сосредоточены на сохранении капитала и обеспечении его безопасности, чем на заработке новых денег на рискованных схемах. «Предпочтение сохранения богатства над ростом капитала может быть отчасти обусловлено нынешней сложной и нестабильной ситуацией как в российской, так и мировой экономике», — подчеркивается в отчете.

Впрочем, встречаются и исключения. По словам Евгения Смушковича, часть состоятельных клиентов Julius Baer начали проявлять интерес к альтернативным активам, инвестируя небольшую долю портфеля в биткоин. «Речь идет о доле менее 1%, которая вкладывается, чтобы просто попробовать. У нас был один клиент, который начинал с маленькой суммы, постепенно наращивал инвестиции в биткоин и в итоге смог увеличить свой капитал на миллионы за два-три года», — рассказал РБК финансист. Он отмечает, что последние 6–12 месяцев Julius Baer фиксирует рост интереса к биткоину. «Пока это слишком агрессивная стратегия; все понимают, что здесь очень высокий уровень риска. Поэтому всем интересно, но не все инвестируют», — добавляет банкир.

Правила хранения

Опрошенные РБК эксперты по управлению благосостояниями в целом соглашаются с выводами Wealth Report: Russia о сберегательной модели поведения состоятельных россиян. «Богатые люди, как правило, не гонятся за сверхвысокими доходностями», — говорит директор по обслуживанию клиентов «БКС Премьер» Антон Граборов. Его компания проводила свое исследование предпочтений клиентов и получила примерно тот же список инвестиционных приоритетов, что и эксперты Julius Baer. Сам Граборов, впрочем, считает, что лучший способ сохранить деньги и не потерять их из-за инфляции — это вкладываться в еврооблигации и структурированные продукты с защитой капитала.

Исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс» Владимир Крейндель добавляет, что инвесторы с крупным чеком чаще интересуются закрытыми инвестиционными идеями — фондами по подписке, теми же структурными продуктами и пр. В письме американского миллиардера Уоррена Баффетта к акционерам Berkshire Hathaway отмечалось, что индустрия, отвечая на запрос богатых людей на эксклюзивность, предоставляет инвесторам много дорогих, эксклюзивных, но в то же время неэффективных инструментов. По мнению Крейнделя, такими инструментами являются, например, хедж-фонды.

С учетом стремления богатых россиян к сбережению капитала, финансист рекомендует составлять диверсифицированные портфели. По его словам, качественный портфель должен состоять из разных классов активов, которые не коррелируют между собой, то есть ведут себя по-разному в одной и той же ситуации на рынке. Как правило, большая часть портфеля разбивается между акциями и облигациями. Вторые сильно «тормозят» общую доходность портфеля, но считаются одним из наиболее безопасных активов. Из облигаций эксперт советует отдавать предпочтение ОФЗ с привязкой к инфляции. «Также не стоит обходить стороной любимый защитный актив инвесторов — золото и альтернативные классы активов», — подытоживает он.

Руководитель инвестиционного фонда UHNWI Антон Толмачев добавляет, что хорошим низкорискованным активом для сохранения капитала от инфляции являются американские государственные бумаги (Treasuries). Обычно он советует своим клиентам покупать их на промежутке от трех лет. «Известна комбинация госбумаг и надежных корпоративных облигаций. Это хороший способ сохранить капитал, но большого дохода он не принесет», — подытоживает финансист.