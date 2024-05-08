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Политика ,  
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США предупредили о катастрофе в экономике при вторжения Китая на Тайвань

Глава Минторга Раймондо: вторжение Китая на Тайвань будет разрушительным для США
Сейчас США закупают 92% передовых чипов у тайваньской компании TSMC, пояснила Джина Раймондо. Захват производителя в случае вторжения Китая на Тайвань обернется катастрофой для американской экономики
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Захват производителя чипов TSMC в случае вторжения Китая на Тайвань обернется катастрофой для экономики США, заявила американский министр торговли Джина Раймондо в ходе выступления в палате представителей, ее слова приводит Reuters.

Отвечая на вопрос о последствиях возможного китайского вторжения, Раймондо отметила, что они будут «абсолютно разрушительными».

«Сейчас Соединенные Штаты закупают 92% своих передовых чипов у TSMC», — пояснила глава Минторга.

В апреле США анонсировали выделение $6,6 млрд американскому подразделению TSMC на строительство заводов в Аризоне, а также кредитов на $5 млрд. Взамен тайваньская компания согласилась увеличить инвестиции в свои американские предприятия с $40 млрд до $65 млрд и построить третий завод в Аризоне к 2030 году. На одном из заводов TSMC будет производить самые передовые 2-нанометровые чипы. Как ожидается, производство начнется в 2028 году.

TSMC — основной поставщик полупроводников для компаний Nvidia и Apple.

США и их союзники начали разыгрывать битву за Тайвань
Политика
Фото:Annabelle Chih / Getty Images

В марте Reuters обратил внимание на то, что премьер министр Китая Ли Цян, выступая на Всекитайском собрании народных представителей, опустил формулировку «мирное воссоединение» с Тайванем, к которому призывал в прошлом году. На этот раз Ли Цян заявил, что Пекин «будет тверд в продвижении дела воссоединения Китая», и использовал привычную формулировку о том, что КНР будет «решительно противиться независимости Тайваня». Пекин в 2024 году решил увеличить свои военные расходы на 7,2%, до рекордных $231 млрд.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку властей острова, в том числе визиты иностранных делегаций, расценивает как нарушение китайского суверенитета.

Тайбэй, который объявил о своей независимости в 1949 году, категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.

США, с одной стороны, не признают Тайвань независимым государством, но с другой — выступают против угроз Пекина силой вернуть остров и оказывают ему военную поддержку.

Тайбэй в ответ призвал Пекин «признать объективный факт, что ни один из берегов Тайваньского пролива не принадлежит другому, отказаться от негибкого политического мышления и создать благоприятные условия для здоровых и упорядоченных обменов и доброжелательного взаимодействия между двумя берегами Тайваньского пролива посредством общения и диалога без предварительных условий».

Bloomberg в январе отмечал, что возможная война за Тайвань может обойтись миру в $10 трлн, что соответствует примерно 10% мирового ВВП. В случае нападения Китая на остров и участия в конфликте США, которые обещали защищать Тайвань, последствия для мировой экономики будут намного серьезнее, чем от военных действий на Украине и COVID, указывал Bloomberg.

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Теги
Елена Чернышова
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