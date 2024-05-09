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«Реал» обыграл «Баварию» и сыграет с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Баварию» и сыграет с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов
«Реал» спасся от поражения на 88-й минуте благодаря голу вышедшего на 81-й минуте Хоселу, который воспользовался ошибкой вратаря соперника. Через три минуты Хоселу забил победный мяч
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Мадридский «Реал» обыграл дома мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1 во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал.

Счет в матче открыли гости — Альфонсо Дэвис забил дальним ударом на 68-й минуте.

У хозяев мяч забил вышедший на 81-й минуте Хоселу, который на 88-е минуте воспользовался ошибкой вратаря Мануэля Нойера. А на 90+2 минуте Хоселу отметился дублем.

«Реал» с 2012 года не проигрывает «Баварии» в официальных матчах. Беспроигрышная серия составляет девять игр.

Мадридский клуб в шестой раз с 2014 года вышел в финал Лиги чемпионов, из остальных клубов никто более трех раз не делал этого. Впервые в истории Лиги чемпионов в финале встретятся «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ни разу не проигрывал «Баварии». Он семь раз встречался с мюнхенским клубом в Лиге чемпионов, одержав пять побед. При этом в 2016-2017 году он тренировал «Баварию», которую привел к победе в чемпионате Германии (2016/17) и Суперкубку страны (2016, 2017).

Анчелотти в третий раз вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов (2013/14, 2021/22). При нем клуб ни разу не проигрывал в заключительном матче турнира. Всего Анчелотти в шестой раз доходил в качестве тренера до финала Лиги чемпионов. Ранее трижды это сделал с итальянским «Миланом», с которым дважды выигрывал турнир.

Анчелотти является рекордсменом по числу проведенных финалов и побед в качестве тренера. Он остается единственным тренером, кто участвовал более чем в четырех финалах Лиги чемпионов в качестве тренера.

Ведущим бомбардиром «Реала» является английский полузащитник Джуд Беллингем, который ранее ни разу не обыгрывал «Баварию». До нынешнего сезона он выступал за дортмундскую «Боруссию».

«Бавария» впервые за 12 лет не завоевала ни одного трофея за сезон.

«Реал» и «Боруссия» провели 14 очных матчей, в шести из которых победил мадридский клуб, в трех — дортмундский.

В последний раз команду встречались в 2017 году. «Реал» не проигрывает «Боруссии» с 2014-го, когда уступил в ответном четвертьфинальном матче со счетом 0:2, но прошел дальше за счет большеей разницы.

«Реал» является самым титулованным клубом Лиги чемпионов. Мадридцы 14 раз выигрывали титул, а предстоящий финал станет для команды 18-м.

«Боруссия» один раз побеждала в турнире — в сезоне 1996/97. В 2014 году дортмундцы за счет разгромной домашней победы над «Реалом» (4:1) вышли в финал, где уступили «Баварии».

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Руслан Алиев
Лига Чемпионов Реал Мадрид Боруссия Дортмунд
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