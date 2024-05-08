Путин заявил о рекордном товарообороте с Арменией

Владимир Путин и Никол Пашинян (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Товарооборот между Москвой и Ереваном за 2023 год значительно достиг рекордного значения и превысил $7 млрд, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Товарооборот достиг более чем $7 млрд. Такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было», — сказал он (цитата по пресс-службе Кремля). По словам президента, это связано с увеличением армянского экспорта.

Ранее МИД России сообщил, что с января по май 2023 года товарооборот между Россией и Арменией вырос на 86%. Годом ранее торговля между странами побила рекорд, выйдя на отметку $5 млрд.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признал «определенные проблемные темы» в диалоге Москвы и Еревана, но призвал не преувеличивать сложность диалога. «Дождемся результатов. <...> Потенциал двусторонних отношений есть», — сказал он телеведущему «России 1» Павлу Зарубину.

Отношения России и Армении в последние месяцы стали напряженнее, в особенности после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в 2023 году. Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что встреча Путина и Пашиняна «поможет расставить многие точки над i». МИД Армении в день визита Пашиняна на саммит ЕАЭС в Москве объявил, что Ереван не будет финансировать деятельность ОДКБ в 2024-м.