Умер продюсер альбомов Nirvana и Pixies Стив Альбини

В возрасте 61 года умер звукорежиссер и музыкальный продюсер Стив Альбини, сообщает Pitchfork со ссылкой на представителей его студии звукозаписи Electric Audio. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Альбини запомнился как один из наиболее влиятельных саунд-продюсеров, хотя сам предпочитал называть себя «звукоинженером». Он записал десятки альбомов, ставших классикой рока, среди них — In Utero группы Nirvana, Surfer Rosa — Pixies, Rid of Me — PJ Harvey и другие.

Альбини родился в Калифорнии в 1962 году. Во время учебы на факультете журналистики он начал интересоваться музыкой — сначала скупал пластинки, а после основал группу Big Black. Позднее он был участником еще нескольких коллективов. Один из них — группа Shellac — на следующей неделе должна выпустить первый за десять лет альбом To All Trains и отправиться с ним в тур.