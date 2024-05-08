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Умер продюсер альбомов Nirvana и Pixies Стив Альбини

Умер саунд-продюсер альбомов Nirvana и Pixies Стив Альбини

В возрасте 61 года умер звукорежиссер и музыкальный продюсер Стив Альбини, сообщает Pitchfork со ссылкой на представителей его студии звукозаписи Electric Audio. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Альбини запомнился как один из наиболее влиятельных саунд-продюсеров, хотя сам предпочитал называть себя «звукоинженером». Он записал десятки альбомов, ставших классикой рока, среди них — In Utero группы Nirvana, Surfer Rosa — Pixies, Rid of Me — PJ Harvey и другие.

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Фото:Anthony Bolante / Reuters

Альбини родился в Калифорнии в 1962 году. Во время учебы на факультете журналистики он начал интересоваться музыкой — сначала скупал пластинки, а после основал группу Big Black. Позднее он был участником еще нескольких коллективов. Один из них — группа Shellac — на следующей неделе должна выпустить первый за десять лет альбом To All Trains и отправиться с ним в тур.

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Теги
продюсер рок-музыка Nirvana
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