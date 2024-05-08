Пентагон обновит стратегию по Арктике с учетом потепления

Новая стратегия США по Арктике будет учитывать изменение климата, а также расширение НАТО, сообщил Ллойд Остин. В Пентагоне ранее говорили, что документ разрабатывали в сотрудничестве со странами Северной Европы

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Пентагон в скором времени обнародует новую стратегию по Арктике, где будут учтены новые реалии в регионе, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям американского сената, трансляция шла на сайте Минобороны США.

В их числе он назвал изменения в состоянии окружающей среды и глобальное потепление, а также расширение НАТО — в 2023 и 2024 годах в состав альянса вошли Швеция и Финляндия. Других подробностей о новой стратегии Остин не привел. Помощник министра обороны США по вопросам Арктики Айрис Фергюсон ранее говорила, что документ был разработан «в тесном сотрудничестве» с союзниками, в том числе со странами Северной Европы.

«Соединенные Штаты являются арктической страной. И, конечно, это стратегически важный для нас по ряду причин регион. И мы продолжим предпринимать действия, чтобы этот регион был приоритетным для нас», — сказал Остин.

В Национальной арктической стратегии США на 2022–2023 годы отмечалось усиление стратегической конкуренции в регионе, которое «еще больше усугубилось» из-за военного конфликта России и Украины. Документ призывает продвигать интересы США в Арктике по ряду направлений, включая безопасность, защиту окружающей среды, устойчивое экономическое развитие и международное сотрудничество.

Осенью 2022 года в конгрессе США допустили, что Арктика может превратиться в новый центр конфликта с Россией. В октябре 2023 года представитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил, что альянс обеспокоен целями Китая в регионе, учитывая продолжающееся сотрудничество с Россией. В то же время в блоке не считают, что Арктика станет горячей точкой «немедленно».

Президент России Владимир Путин называл освоение и обустройство Арктики приоритетом, поскольку регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.