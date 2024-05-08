 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пентагон обновит стратегию по Арктике с учетом потепления

Ллойд Остин: Пентагон обновит стратегию по Арктике с учетом потепления
Новая стратегия США по Арктике будет учитывать изменение климата, а также расширение НАТО, сообщил Ллойд Остин. В Пентагоне ранее говорили, что документ разрабатывали в сотрудничестве со странами Северной Европы
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Пентагон в скором времени обнародует новую стратегию по Арктике, где будут учтены новые реалии в регионе, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям американского сената, трансляция шла на сайте Минобороны США.

В их числе он назвал изменения в состоянии окружающей среды и глобальное потепление, а также расширение НАТО — в 2023 и 2024 годах в состав альянса вошли Швеция и Финляндия. Других подробностей о новой стратегии Остин не привел. Помощник министра обороны США по вопросам Арктики Айрис Фергюсон ранее говорила, что документ был разработан «в тесном сотрудничестве» с союзниками, в том числе со странами Северной Европы.

«Соединенные Штаты являются арктической страной. И, конечно, это стратегически важный для нас по ряду причин регион. И мы продолжим предпринимать действия, чтобы этот регион был приоритетным для нас», — сказал Остин.

США запланировали создание склада вооружений в европейской Арктике
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

В Национальной арктической стратегии США на 2022–2023 годы отмечалось усиление стратегической конкуренции в регионе, которое «еще больше усугубилось» из-за военного конфликта России и Украины. Документ призывает продвигать интересы США в Арктике по ряду направлений, включая безопасность, защиту окружающей среды, устойчивое экономическое развитие и международное сотрудничество.

Осенью 2022 года в конгрессе США допустили, что Арктика может превратиться в новый центр конфликта с Россией. В октябре 2023 года представитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил, что альянс обеспокоен целями Китая в регионе, учитывая продолжающееся сотрудничество с Россией. В то же время в блоке не считают, что Арктика станет горячей точкой «немедленно».

Президент России Владимир Путин называл освоение и обустройство Арктики приоритетом, поскольку регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Арктика США Пентагон климат НАТО Ллойд Остин
Материалы по теме
США запланировали создание склада вооружений в европейской Арктике
Политика
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России
Политика
В США допустили превращение Арктики в новый центр конфликта с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 16:17
Путин заявил о рекордном товарообороте с Арменией Экономика, 23:08
Пентагон обновит стратегию по Арктике с учетом потепления Политика, 22:52
Пентагон подтвердил вывод войск США из Нигера Политика, 22:44
Трое российских туристов пропали в горах Киргизии Общество, 22:25
МИД потребовал от Мексики принять меры из-за отказов во въезде россиянам Политика, 22:09
IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России за выступление Федотова в КХЛ Спорт, 22:04
Переулок в Париже переименуют в честь Навального Политика, 22:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Еще два региона ввели режим ЧС из-за заморозков Общество, 22:00
Захарова пообещала жесткий ответ на высылку военного атташе из Британии Политика, 21:55
Лидерам ЕАЭС на юбилейном саммите в Москве подали борщ с пампушками Политика, 21:52
«Фиорентина» стала первым финалистом Лиги конференций Спорт, 21:41
Премьер Украины оценил стоимость ремонта 800 энергообъектов Экономика, 21:39
Махачкалинское «Динамо» вышло в лидеры Первой лиги за три тура до финиша Спорт, 21:29
МЮ стал самым дорогим футбольным клубом по версии Sportico Спорт, 21:20