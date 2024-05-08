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Политика ,  
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Переговоры Путина и Пашиняна продлились чуть больше часа

В Москве завершились переговоры Путина и Пашиняна

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились, они продлились чуть больше часа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Ранее они приняли участие в заседании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Перед началом встречи Песков признал «определенные проблемные темы» в диалоге Москвы и Еревана, но призвал не преувеличивать сложность диалога.

После завершения встречи с Пашиняном президент России начал беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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Владимир Путин и Никол Пашинян

Помощник главы государства Юрий Ушаков ранее заявил, что встреча Путина и Пашиняна «поможет расставить многие точки над i». В феврале армянский премьер объявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, ОДКБ не выполняла своих функций по отношению к Еревану в конфликте с Баку.

В Кремле выражали надежду, что уладить разногласия получится при личной встречи Путина и Пашиняна. МИД Армении в день визита премьера объявил, что Ереван не будет финансировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году. 

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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