В Праге назвали сроки поставок 180 тыс. снарядов Киеву

Первые 180 тыс. снарядов, закупленные для Украины в рамках чешской инициативы, поступят в страну в июне, также заключены контракты на «пяти-шестизначное количество» боеприпасов. Москва требует прекратить военную помощь Киеву

Петр Павел (Фото: Luke Dray / Getty Images)

Первая партия боеприпасов, которую удалось собрать в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Украины, может поступить украинским военным в начале лета, допустил в интервью Tagesschau президент Чехии Петр Павел.

«Мы вместе с премьер-министром Петром Фиалой полагаем, что первые 180 тыс. единиц боеприпасов будут доставлены в июне. Также есть контракты еще на пяти-шестизначное количество снарядов», — сказал он.

Как ранее писал Bloomberg, закупку боеприпасов финансируют не с помощью фондов Евросоюза, например, Европейского фонда мира, а за счет двусторонних взносов стран-участниц. Чехия выступила в качестве посредника для стран, которые намерены профинансировать эту сделку, и взяла на себя сам процесс закупки.

По словам Павла, по поводу каждого этапа финансирования велись долгие споры. «Если бы мы пропустили этот период размышлений и оценки рисков, Украина получила бы помощь на несколько месяцев, а может быть, даже лет раньше, и ситуация могла бы быть другой», — считает он.

К началу марта Прага нашла средства для приобретения 800 тыс. снарядов (500 тыс. калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм). В апреле Павел сообщил, что союзники нашли в третьих странах более 1 млн снарядов, которые можно было бы закупить для поддержки Украины. Всего к чешской инициативе присоединились 20 стран, но некоторые решили не разглашать свое участие. The Wall Street Journal писала, что снаряды искали по всему миру, в том числе среди союзников России.

О чешской инициативе было объявлено вскоре после того, что ЕС не сможет выполнить данное в марте 2023 года обещание передать Киеву 1 млн снарядов в течение года. Как говорил президент Украины Владимир Зеленский, к концу февраля его страна получила 30% от обещанного.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что военная помощь Киеву не способствует мирному урегулированию конфликта и не окажет влияния на его исход.