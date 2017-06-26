В кольце благоустройства

РетейлВакантность торговых площадей в центре Москвы достигла нового максимума

На Садовом кольце в Москве опустел каждый пятый квадратный метр торговой недвижимости. К этому привели сокращение парковочных мест и ремонт по программе «Моя улица» — арендаторы предпочитают не продлевать договоры и просто закрывают магазины

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Вакантность торговых площадей на Садовом кольце к концу первого полугодия 2017 года достигнет рекордного значения — 20,3% (27 тыс. из 129 тыс. кв. м), подсчитали по запросу РБК аналитики консалтинговой компании Knight Frank. Аналогичный прогноз и у других опрошенных РБК экспертов.

По данным CBRE, к середине 2017 года в Москве пустует около 5,5% площадей стрит-ретейла на основных торговых коридорах (улица Тверская и кварталы в районе Бульварного кольца Москвы) против 6,2% в середине 2016 года. При этом вакантность на Садовом кольце близка к 20%. Если же считать не объем пустующих площадей, а число закрытых магазинов, то их количество только с марта 2017 года выросло на 50%, подсчитала руководитель направления street retail компании «Магазин Магазинов» Марина Маркова. Если по итогам первого квартала пустовало 8% помещений, то сейчас — 12%, говорит она.

Доля пустых площадей росла на Садовом кольце последние несколько лет, свидетельствуют данные Knight Frank. Однако после начала программы «Моя улица» она увеличилась в два раза. В 2015 году — первый год реконструкции, работы по благоустройству велись преимущественно внутри Садового кольца — на улицах Мясницкая, Рождественка, Неглинная, Пушечная и других. Если до начала работ, в 2014 году, на Садовом кольце пустовало 7% площадей, к 2015 году их доля выросла до 10%, а через год — до 14,3%. Именно с 2016 года работы по программе «Моя улица» полноценно переместились на Садовое кольцо и завершатся вместе с программой в 2018 году.

В 2017 году программа «Моя улица» стала наиболее масштабной и дорогостоящей за последние два года. В этом году будет реконструировано около 80 улиц протяженностью 50 км, преимущественно в пределах Садового кольца. Рекордным будет и бюджет — не менее 39,5 млрд руб.

Неторговое кольцо ​

Среди тех, кто закрыл в последнее время свои точки на Садовом кольце: «Бахетле», Good Enough, Beverly Hills Diner, «Абитарэ Интерьер», «Азбука вкуса», Московский ювелирный завод, «Ближние Горки», «ЛинЛайн», «Дом книги». «Бизнес реагирует болезненно на начало полномасштабных работ по реконструкции Садового кольца — строительные леса закрывают вывески и мешают доступу клиентов и покупателей», — говорит ведущий консультант отдела торговой недвижимости Cushman & Wakefield Марьяна Матуева. «Из-за того что ведется замена не только тротуаров, но и бордюров, у одного из наших заведений (на Конюшковской) полностью перекрыт фасад здания строительным ограждением для опасных зон, — сетует основательница сети гастрономических пабов «Простые вещи» и ресторанов «Простые вещи New Vintage» Ирина Ходзинская. — В итоге наша выручка упала на 10–20% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Соседние арендаторы уже съехали, но у нас получается справляться с ситуацией благодаря возможности дотировать наш гастропаб за счет еще четырех наших заведений».

Руководитель пресс-службы «Азбуки вкуса» Андрей Голубков соглашается с тем, что трафик в магазинах ретейлера на Садовом кольце снизился после начала работ по реконструкции. «Многие клиенты на автомобилях переключаются на супермаркеты в других местах города, — говорит Голубков. — Поэтому на показатели всей сети работы по благоустройству Садового кольца серьезного влияния не оказали». «Наша сеть переживает последствия программы «Моя улица» уже второй год — прошлым летом в зоне ремонта оказались кафе-пекарни на Таганке, Новинском бульваре и Большой Садовой улице, а в 2017 году работы начались на Остоженке, Зубовском, Сретенке и Тверской», — говорит бренд-директор сети «Хлеб насущный» Наталия Джариани.

Сокращение притока покупателей заметил основатель и совладелец сети «Мосхозторг» (большинство магазинов ретейлера расположены в центре Москвы) Сурен Зотов. По его словам, значительное снижение количества покупателей приходится на летние месяцы. «Главная причина — сезон отпусков, но сказывается и ремонт дорог», — считает Зотов. Снижение трафика распространяется на весь город, а не только на Садовое кольцо, рассказывает управляющий партнер Watcom Дмитрий Неткач. По его словам, это стало следствием не только ремонта улиц в центре города, но и сокращения покупательной способности москвичей.

Но в целом Садовое кольцо как торговый коридор не однородно, отмечает руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Копылова. «Мы условно делим его на несколько зон, которые различаются по востребованности среди арендаторов и, следовательно, ставкам аренды и объему незанятых помещений, — говорит она. — Наиболее востребованы локации с максимальной проходимостью — районы станций метро «Маяковская» и «Павелецкая», а также отрезок между улицами Арбат и Новый Арбат, где доля вакантных помещений близка к нулю».

Фото: Олег Яковлев / РБК Неуместный торг

По данным JLL, ставки аренды на помещения на Садовом кольце около метро или рядом с высококачественными бизнес-центрами могут достигать 140–190 тыс. руб. за 1 кв. м в год. При этом в менее популярных местах они находятся на уровне 60 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Средняя же цена аренды помещений снижается крайне медленно. Если в 2013 году ее диапазон варьировался здесь от 35 тыс. до 95 тыс. руб. за 1 кв. м в год, то сегодня — от 30 тыс. до 85 тыс. руб. за 1 кв. м в год, свидетельствуют данные Knight Frank.

В 2016 году арендаторы активно обсуждали и лоббировали пункт в договорах аренды, предусматривающий существенную скидку (до 40% от арендной платы в месяц) или чистый процент от товарооборота в течение ремонтных работ, а то и вовсе арендные каникулы на тот же период, вспоминает Марьяна Матуева. Но собственники не готовы были идти на такие компромиссы, добавляет она.

Впрочем, часть лендлордов входили в положение своих арендаторов и делали скидки на период ремонта. «Во время строительных работ в зависимости от их интенсивности покупательский трафик может падать до нуля, — говорит президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин. — После того как работы по программе завершаются, трафик восстанавливается до прежнего уровня, но больше не становится». Практически со всеми арендаторами, рядом с которыми начался ремонт по программе «Моя улица», как уверяет Капустин, удалось договориться. Обычно, по его словам, на этот период ставка аренды снижается на 50%. При этом спрос на аренду на Садовом кольце резко сократился в 2016 году, когда из-за концепции реконструкции и просто ремонтных работ резко сократилось число парковочных мест. «Гулять по Садовому невозможно, поэтому спрос на аренду магазинов здесь давно уже стабильно низкий», — подчеркивает Капустин.

Впрочем, ситуация может измениться через один-два года, когда закончится реконструкция Садового кольца, считает директор департамента торговой недвижимости S.A. Ricci Ольга Яруллина. «Расширение пешеходной зоны вернет в этот район трафик и, соответственно, интерес ретейлеров к вакантным площадям», — уверена она.

В пресс-службе департамента благоустройства и ЖКХ Москвы не ответили на вопросы РБК.