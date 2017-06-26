Инвестиции с большим криптом

Какие опасности грозят вкладчикам электронной наличности

Новые цифровые технологии позволили стартапам быстро привлекать большие средства в криптовалюте: «первичное размещение монет» приносит десятки миллионов. Однако эксперты опасаются, что ситуация чревата новым пузырем

Фото: Benoit Tessier / Reuters

На рынке стартапов надувается новый финансовый пузырь, и происходит это благодаря новой процедуре привлечения инвестиций — Initial Coin Offerings (ICO; «первичное размещение монет»). Она не требует от компании-эмитента почти никаких затрат, а инвесторам дает возможность получить сверхприбыли.

Ключевое отличие этой процедуры от привычного IPO, то есть первичного размещения акций, которое для большинства стартапов недоступно, поскольку для него необходимо зарабатывать репутацию в течение нескольких лет, заключается в том, что компании выпускают в предварительную продажу не акции, а токены (цифровые жетоны), за которые инвесторы платят не деньгами, а криптовалютой, например биткоинами.

Опрошенные РБК эксперты считают, что эмитенты при ICO берут на себя огромные риски, причем на фоне медленного, но неуклонного движения рынка в сторону госрегулирования.

Как организуется ICO При выходе на ICO компания-эмитент выпускает на специализированной веб-платформе, например Waves или Ethereum, ​токены — криптоверсию ценных бумаг. Выпуск происходит путем добавления в блокчейн транзакции с их описанием, количеством и уникальным ID. После эмиссии токены в любом количестве можно отправить в тот или иной кошелек в блокчейне в обмен на криптовалюту. Некоторые компании обеспечивают свои токены золотом или конечной продукцией: например, стартап DigixDAO на базе Ethereum в 2016 году заявил о привязке своих токенов к золотому стандарту, а американский стартап StabL, который строит блокчейн-платформу для торговли деривативами на базе Ethereum, привязывает их к финансовому продукту, у которого есть стоимость в обычной валюте. Компания-эмитент токенов и инвесторы, желающие их приобрести, заключают смарт-контракт — становятся участниками автоматической блокчейн-цепочки, соглашения внутри которой не имеют обратной силы. Сделка происходит так: компания с помощью программы запрашивает кошелек инвестора и кошелек, в который инвестору пересылается токен. Как только компания получает средства, транзакция считается совершившейся: смарт-контракт вступает в силу, токены доставляются покупателю. Проводя ICO, компании продают криптоакции не банку или венчурным инвесторам, а непосредственно целевой аудитории проекта. Таким образом пользователи становятся гораздо сильнее вовлечены в дела компании и получают стимул использовать ее продукт и предлагать его партнерам. Чем лучше идут дела компании, тем большую выгоду получают инвесторы, вложившиеся в нее на раннем этапе.​

Зачем фермам криптовалюта

Первое размещение криптоакций провел в 2013 году биткоин-протокол Mastercoin, получивший с помощью ICO $500 тыс. С распространением блокчейн-технологий этот инструмент стал применяться все чаще, и в 2016 году, по данным TechCrunch, прошло уже 64 ICO на общую сумму $103 млн. За последний месяц десятки компаний заявили о предстоящем ICO, а российская компания SONM провела одно из самых масштабных размещений криптоакций в России, сумев привлечь таким образом $42 млн в криптовалюте.

​Переломным моментом в истории ICO стал краудфандинг, проведенный в 2016 году проектом DAO, среди учредителей которого был создатель Ethereum канадский программист Виталик Бутерин. Это был первый случай в истории криптовалют, когда организация привлекла таким образом не десятки или сотни тысяч, а сразу $152 млн. DAO представлял собой децентрализованный венчурный фонд, управление которым осуществлялось автоматически с помощью программного обеспечения. Однако вскоре после успешного краудфандинга DAO подвергся хакерской атаке, в результате которой была украдена почти треть собранных средств. «История с DAO закончилась не очень удачно, но привлекла внимание большого количества игроков. Когда проект, который планировал собрать $1–2 млн ради забавы, вдруг собрал $150 млн, это не могло остаться незамеченным на рынке», — рассказал РБК глава группы по предоставлению юридических услуг для технологических проектов компании Deloitte СНГ Артем Толкачев.

После истории с DAO количество выходов на ICO стало стремительно расти. 30 мая 2017 года разработчик языка JavaScript и сооснователь Mozilla Брендан Эйк привлек через механизм ICO $35 млн для работы над новым браузером Brave. Для этого Эйк создал токен, который назвал Basic Attention Token, или BAT. Более 1 млрд таких монет были проданы за 156 тыс. единиц криптовалюты Ethereum (один эфир, как эту валюту называют по-русски, по текущему курсу на 23 июня стоил $327,42).

Стать инвестором в ходе ICO могут даже те, у кого нет опыта работы с традиционными финансовыми инструментами, отмечает блокчейн-консультант и представитель блокчейн-платформы Lisk в России Денис Смирнов. «Приобретают токены чаще всего не профессиональные инвесторы, а обычные люди, которые верят в криптовалюты, либо те, кто занят в этой индустрии. Зачастую они даже не имеют опыта торговли на Forex или бирже, а начинают сразу с криптовалюты», — говорит он.

Криптокраудфандинг не обошел стороной и российские компании, многие из которых интегрируют блокчейн в реальную экономику своих проектов. В мае ферма «Колионово» Михаила Шляпникова в Московской области привлекла на ICO более $500 тыс. В качестве токенов — «колионов» выступили товарные купоны, обеспеченные сельскохозяйственной продукцией фермы. (Два года назад суд запретил Шляпникову выпускать бумажные «колионы» для расчетов с покупателями: было сочтено, что они представляют угрозу для «единства платежной системы РФ».) В июне челябинский стартап ZrCoin по производству циркония привлек через ICO на платформе Waves $7 млн почти от 4 тыс. инвесторов. Стоимость одного токена приравняли к стоимости килограмма диоксида циркония — это сырье компания планирует производить на заводе близ Магнитогорска, который собирается строить на вырученные средства.

Андрей Воронков (Фото: из личного архива)

Российский рекорд

Размещения ZrCoin и «Колионово» — те немногие примеры, когда криптовалютные токены привязаны к производству реальной продукции, отмечает Денис Смирнов. Эти компании использовали блокчейн в качестве дополнительного средства для развития своего офлайн-бизнеса. «Обычно токен, который выставляется на продажу, является неотъемлемой частью экономики самого продукта, поэтому большинство компаний, которые выходят на ICO, — это те, чья деятельность непосредственно связана с блокчейном», — говорит Смирнов.

Показателен в этом плане российский финтех-стартап SONM Сергея Пономарева и Андрея Воронкова, который с 15 по 18 июня разместил на платформе Ethereum 331 млн токенов и привлек рекордные для российского рынка $42 млн. Собрать такую сумму удалось во многом именно благодаря специфике стартапа — SONM разрабатывает универсальный суперкомпьютер на основе блокчейна и собирается предоставлять клиентам его вычислительные мощности. Поскольку операционная система, разработанная SONM, основана на так называемых туманных вычислениях, к ней можно будет подключать не только компьютеры, но и любые приборы с процессорами — телефон, «умный» холодильник и т.п. В результате получается мощная распределенная система, способная решать задачи самой разной сложности.

При этом предоставление своих вычислительных мощностей партнерам и есть традиционный способ заработка, или майнинга, такой криптовалюты, как биткоин. Проекты, связанные с изменением сути майнинга при переходе к распределенным сетям, вызывают острый интерес рынка. Во многом поэтому SONM удалось собрать столь значительную сумму на ICO, сказал РБК сооснователь стартапа Андрей Воронков. «Это, наверное, одна из наиболее ожидаемых областей, связанных с майнингом и криптовалютами, — замена криптографического майнинга на научные вычисления общего характера, чем мы и занимаемся», — рассказал Воронков.

Кроме того, ICO не состоялось бы без узкоспециализированного маркетинга, целевой группой которого были люди, которые занимаются майнингом криптовалют. Воронков не захотел рассказать о конкретной технологии оповещения потенциальных инвесторов, ссылаясь на коммерческую тайну, но, по его словам, львиная доля усилий компании при размещении токенов была потрачена именно на маркетинг.

Впрочем, выпуск криптоакций, проведенный российской компанией, — хороший пример того, что механизм ICO не до конца продуман. Так, часть инвесторов вложилась в проект еще на этапе предпродажи токенов в апреле, за это они должны были получить вдвое больше, чем те, кто присоединился уже на этапе размещения. Однако с апреля по июнь курс криптовалюты Ethereum эфира, к которой должны были быть привязаны токены SONM, вырос в семь раз, тем самым увеличив объем размещения до $90 млн. Привлечь такую сумму инвестиций было маловероятно, считает Андрей Воронков, поэтому пришлось корректировать планы и обязательства перед инвесторами.

«Если бы мы привязали токены к курсу эфира​, как планировалось, ранние инвесторы должны были увеличить свою долю в 14 раз. Получалось бы, что с 5%, которые они выкупили, они бы увеличили долю до 58–60%. Это свело бы на нет весь интерес инвесторов в проведении ICO», — поясняет он. В итоге основатели SONM приняли решение увеличить количество токенов в обращении, одновременно снизив их стоимость. В результате поддержавшие проект в апреле получат 2424 токена за один вложенный эфир, а те, кто вошел на ICO, — 2824 токена. Тем, кто недоволен сложившейся ситуацией, обещают возместить затраты, на это у компании уйдет порядка $2 млн.

От волатильности криптовалюты сложно застраховаться, но стоило лучше продумать механизм начисления бонусов инвесторам, чтобы избежать подобных ситуаций, отмечает Денис Смирнов.

Над законом

ICO интересуются не только стартапы, но и всё более крупные компании. В этом году американская платформа для инвесторов и стартапов AngelList совместно с компанией Protocol Labs, которая строит инфраструктуру распределенных сетей, запустили платформу CoinList, чья миссия — облегчить компаниям процесс проведения ICO. В альянс предприятий Ethereum Enterprise Alliance, созданный в феврале 2017-го для поиска возможностей применения блокчейна к реальному бизнесу, входит уже более 100 компаний, среди которых Microsoft, JPMorgan Chase, Toyota, американский фармацевтический конгломерат Merck и другие.

Одновременно растет число крупных компаний, принимающих биткоины в качестве платежного средства. Среди них платформа для создания блогов и сайтов WordPress, сайт для поиска авиабилетов Expedia, платежные системы Paypal (через интеграцию с сервисом Braintree), американский провайдер спутникового телевидения Dish Network и латвийская авиакомпания AirBaltic. Среди российских компаний примеров меньше. Это онлайн-сервис вызова водителей Wheely, юридическая фирма Legal Prime GS Consulting, а из крупного бизнеса о намерении принимать к оплате биткоины с 1 сентября 2017 года заявил онлайн-супермаркет «Юлмарт».

Интерес к ICO вырос в том числе из-за растущего интереса к технологии блокчейн со стороны государств, считает Артем Толкачев. Тем не менее в законодательном регулировании криптовалют еще много белых пятен.

В России правовой статус криптовалют вообще не определен. Статья 75 Конституции РФ запрещает денежные суррогаты, к которым, при желании регуляторов, можно отнести биткоин и его аналоги. Тем не менее технология блокчейн, лежащая в основе криптовалют, не запрещена. Хотя Роскомнадзор неоднократно выступал с предложениями запретить использование биткоина в России, в апреле 2017 года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что применение биткоина могут узаконить уже в 2018 году, чтобы бороться с нелегальными транзакциями.

Если исходить из логики «все, что не запрещено, разрешено», то участники ICO не нарушают закон, считает аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. Однако в случае противоречий им будет сложно защитить свои интересы легальным способом. «Продажу токенов за криптовалюты стоит считать скорее понятийным соглашением между участниками сделки, у которых позже может найтись достаточно юридических основ не выполнять договоренности, — говорит Голубовский. — Поэтому, если вы хотите дружить с регуляторами, в России с криптовалютами пока лучше не высовываться».

Фото: Kin Cheung / AP

Будущее криптовалют

Ажиотаж с ICO привел в июне к сбою в работе платформы Ethereum в ходе размещения токенов сингапурского блокчейн-стартапа Status. Посвященный криптовалютам исследовательский онлайн-ресурс Smith + Crown насчитал более 50 компаний, которые проводят ICO прямо сейчас или должны запустить его до конца ноября. Все это говорит о том, что на рынке криптовалют царит «массовая истерия», а вокруг ICO надулся финансовый пузырь, считает Артем Толкачев. В ближайшее время этот пузырь лопнет, что приведет к временному оттоку инвесторов из этого сегмента, полагает он.

Ажиотаж неудивителен, размышляет Дмитрий Голубовский, ведь ICO — более удобный для стартапа способ привлечения денег по сравнению с венчурным инвестированием и тем более по сравнению с выходом на биржу. «Чтобы привлечь деньги классическим путем, вы устраиваете роуд-шоу — презентацию для инвесторов, приходите на биржу, нанимаете консультантов, проводите эмиссию, ваша эмиссия регистрируется соответствующими регуляторами и т.д. Сейчас эти трудности можно обойти — привлечь вместо этого деньги с рынка криптовалют, который никак не регулируется», — объясняет он.

Однако у этого есть и оборотная сторона. «Как только компания заходит на эту территорию, то попадает в terra incognita, и здесь нужно понимать, как юридически структурировать процесс, учитывать собственные средства, проводить процедуры приемки и так далее, чтобы не нарваться на проблемы с законом», — говорит Артем Толкачев.

Если компании разочаруют тех, кто в них поверил, они могут столкнуться с судебными исками о возмещении затрат, предупреждает Дмитрий Голубовский. «Любой юридически подкованный участник ICO может подать в суд заявление, что не был надлежащим образом осведомлен о рисках, и обвинить компанию в мошенничестве», — говорит он. Инвесторам Голубовский тоже не рекомендует вкладываться в криптовалюты, поскольку это высокорискованный инструмент. «Правовых оснований, чтобы вам выплатили какой-то доход, практически нет», — поясняет он.

Однако эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе рынок криптовалют будет расти, а технология блокчейна — все шире применяться в классических финансах. По мнению Дениса Смирнова, говорить о схлопывании пузыря на этом рынке преждевременно. «Сейчас у эмитентов нет почти никаких юридически регулируемых отношений с инвесторами: с одной стороны, это дает инвесторам возможность получить сверхприбыль, а с другой — оставляет большой простор для мошенничества. Но до тех пор пока рынок не начнут регулировать, мы увидим еще много успешных ICO», — считает Смирнов.

С усилением регулирования на этот рынок начнут выходить и более крупные игроки, что будет способствовать его росту, говорит Артем Толкачев. «Сейчас в ICO в основном крутятся деньги ретейла и частных инвесторов, но со временем эта история станет более интересной за счет привлечения институциональных денег от банков, фондов и государств», — полагает аналитик.

Если пузырь лопнет, курс биткоина может обвалиться в четыре-пять раз, считает Дмитрий Голубовский. Однако в долгосрочной перспект​иве цифровая экономика будет развиваться, а спрос на криптовалюты — расти, и поэтому даже после временного обвала биткоин снова начнет прибавлять, заключил эксперт.