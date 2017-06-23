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От Европы до ненависти
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От Европы до ненависти
Газета № 108 (2604) (2306) Общество, 22 июн, 13:17
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От Европы до ненависти
В странах ЕС зафиксирован рост ксенофобии в политике и обществе
Ксенофобия и нетерпимость в Европе растут — из-за волны беженцев, череды терактов и активной агитации националистов, говорят правозащитники из Совета Европы. С ними согласны и эксперты ООН

В 2016 году националистические и расистские настроения в Европе росли в ответ на политические и социальные кризисы. Политики правопопулистского толка использовали страхи и неуверенность граждан для получения политических очков. Благодаря этому риторика ненависти достигла рекордных масштабов, а радикальный национализм в некоторых странах перешел в разряд мейнстрима. Таковы основные выводы доклада (есть у РБК), подготовленного Комиссией Совета Европы по противодействию расизму и нетерпимости (ECRI). Документ описывает прежде всего деятельность ECRI за прошедший год, однако немало места в нем уделено анализу тенденций развития общества.

Эксперты комиссии выделяют три основные темы, которыми характеризовался 2016 год и которые вызывали наибольшую обеспокоенность и интерес ECRI.

Во-первых, это попытки властей европейских стран провести интеграцию прибывших в ходе недавнего кризиса беженцев. Затем это рост ксенофобии, чем в своих интересах пользуются политики-популисты. В-третьих, это попытки отдельных стран противостоять радикальному исламизму и терроризму.

Интеграция прибывших мигрантов проходит медленно, уровень нетерпимости в обществе растет, а действия властей по обеспечению национальной безопасности в ряде случаев находятся на грани нарушения прав человека, подчеркивается в докладе. Примером радикализации в ответ на угрозу со стороны мигрантов и террористов может служить недавнее нападение на прихожан мечети в Лондоне. В ночь на 19 июня водитель, крича, что он «убьет мусульман», направил фургон на толпу выходивших из мечети. На месте погиб один человек, еще десять получили ранения. В четверг в больнице умер еще один из пострадавших.

Рост нетерпимости эксперты ECRI фиксируют в отношении всех основных социальных групп, часто являющихся предметом ненависти: растет исламофобия, антисемитизм, гомофобия, ненависть к цыганам и чернокожим.

​«Недостаточно простого уголовного преследования за риторику ненависти, нужно активно ей противодействовать. Например, этические правила журналистов и парламентариев должны содержать санкции за такие высказывания. Деятели культуры также должны открыто осуждать радикализм», — подчеркивает председатель ECRI Кристиан Олунд. В день публикации доклада ECRI стало известно о поручении президента Франции Эмманюэля Макрона местным властям и полиции «проявлять больше гибкости, в частности, больше гуманности» в отношении беженцев, о чем сообщила пресс-служба Елисейского дворца. Поручение было дано президентом после публикации отчета уполномоченного по правам человека во Франции Жака Тубона о положении дел в лагере для мигрантов недалеко от Кале, известном как «Джунгли». По словам правозащитника, сотрудники местных сил правопорядка ответственны за бедственное положение нелегалов, которым запрещают ставить палатки — беженцам приходится спать на земле.

Выводы европейских экспертов подтверждают результаты других исследований. На этой неделе, 20 июня, специальный уполномоченный Совета по правам человека ООН по борьбе с расизмом и ксенофобией Мутуиа Рутере представил собственный доклад о проблемах радикального национализма. По его словам, власти стран мира должны прикладывать еще больше усилий для борьбы с ксенофобией, поскольку усиление в последние годы борьбы с терроризмом с их стороны играет на руку распространению расистских настроений.

«После недавних терактов я отмечаю распространение исламофобской риторики и рост популярности ультраправых партий. Это создает атмосферу страха в отношении мусульман в тех странах, где они являются меньшинством или инородцами», — отметил Рутере.

По данным европейской пограничной службы Frontex, общее число нелегальных мигрантов, въехавших в страны Евросоюза, за 2016 год составило 504 тыс. человек. В 2015 году в Европу проникло в два раза больше нелегалов — свыше 1 млн. Европейский миграционный кризис 2015–2016 годов действительно совпал с ростом популярности националистов и популистов в странах Запада. Однако результаты последних выборов показывают, что поддержка их падает. Так, на июньских парламентских выборах в Британии правые популисты из Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) набрали 1,8% против 12,6% в 2015 году. Во Франции крайне правый «Национальный фронт» по результатам парламентских выборов в июне смог увеличить свое представительство, но незначительно: с двух до восьми депутатов (из 577).

Автор: Георгий Макаренко
Теги: расизм , доклад , Совет Европы , ксенофобия
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