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В МВД сообщили о создателях фальшивых сайтов для покупки авиабилетов

В МВД сообщили о создателях фальшивых сайтов для покупки авиабилетов

Мошенники создают сайты для продажи фальшивых авиабилетов россиянам. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

О продажах билетов на несуществующие рейсы заявила авиакомпания NordStar. Злоумышленники продавали билеты на нескольких ресурсах. В том числе они использовали сервисы aviakassa.com и mego.travel.

Мошенники предлагали пользователям улететь в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми и обратно. В NordStar сообщили, что не имеют договоров с сайтами, на которых продавали фальшивые билеты. Авиакомпания также не планирует выполнять рейсы по указанным маршрутам летом.

ВТБ предупредил о «туристических» схемах мошенников
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Фото:Мария Девахина / РИА Новости

В апреле банк ВТБ рассказал о мошенниках, которые представляются сотрудниками туристических компаний. Злоумышленники предлагают жертвам оставлять оценки качества работы отелей за деньги.

Собеседников просят присоединиться к онлайн-собеседованию и включить демонстрацию экрана своего мобильного устройства. Так мошенники видят установленные на смартфоне жертвы приложения и стараются получить к ним доступ.

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Теги
Авиабилеты мошенники киберполиция
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