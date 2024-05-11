На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5, следует из данных Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в Авачинском заливе в 66 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина его очага составила 72 км.
Помимо жителей Петропавловска-Камчатского подземные толчки силой до 4 баллов ощутило население города Вилючинск, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.
Накануне, 10 мая, землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Ставропольском крае. Эпицентр находился на глубине 5 км. Ранее, 9 мая, землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в Чеченской республике.
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