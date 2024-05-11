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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР потушили возникший после удара ATACMS по нефтебазе пожар

МЧС: в ЛНР потушили возникший после удара ракетами ATACMS по нефтебазе пожар
Сюжет
Военная операция на Украине
Неф

В ЛНР потушили возникший после удара ATACMS по нефтебазе пожар
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В городе Ровеньки в ЛНР потушен пожар, возникший после атаки ВСУ на нефтебазе с помощью дальнобойных ракет ATACMS, сообщается в телеграм-канале МЧС региона.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела и не допустили увеличения площади пожара. На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники», — сказано в сообщении.

Вечером 10 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Ровеньках в результате обстрела ВСУ «объята огнем» нефтебаза и повреждены соседние дома. По его данным, погибли три человека, восемь пострадали, среди них есть подросток. У шестерых раненых — минно-взрывные травмы, еще двое отравились продуктам горения. Местный минздрав сообщал, что четверо их пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

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По словам Пасечника, удар по нефтебазе, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.

7 мая вечером ВСУ ударили по нефтебазе в самом Луганске. Тогда также были использованы ракеты ATACMS, пострадали пять человек. Пожар на этой нефтебазе потушили к утру 8 мая.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
нефтебаза пожары МЧС ЛНР ATACMS
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