В ЛНР потушили возникший после удара ATACMS по нефтебазе пожар
В городе Ровеньки в ЛНР потушен пожар, возникший после атаки ВСУ на нефтебазе с помощью дальнобойных ракет ATACMS, сообщается в телеграм-канале МЧС региона.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела и не допустили увеличения площади пожара. На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники», — сказано в сообщении.
Вечером 10 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Ровеньках в результате обстрела ВСУ «объята огнем» нефтебаза и повреждены соседние дома. По его данным, погибли три человека, восемь пострадали, среди них есть подросток. У шестерых раненых — минно-взрывные травмы, еще двое отравились продуктам горения. Местный минздрав сообщал, что четверо их пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.
По словам Пасечника, удар по нефтебазе, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.
7 мая вечером ВСУ ударили по нефтебазе в самом Луганске. Тогда также были использованы ракеты ATACMS, пострадали пять человек. Пожар на этой нефтебазе потушили к утру 8 мая.
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