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Общество ,  
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Во Владивостоке водители автобусов устроили забастовку из-за зарплат

Во Владивостоке водители автобусов устроили забастовку из-за недовольства своими зарплатами, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в телеграм-канале.

Как уточнили в ведомстве, 11 мая утром 22 автобуса не начали работу из-за «разногласий в вопросе размера оплаты труда водителей». «Комсомольская правда — Владивосток» сообщила со ссылкой на очевидцев, что более десяти автобусов встали на улице Добровольского и с 6:00 по местному времени не выходили на линию.

Районные прокуратуры Владивостока начали проверку после сообщений СМИ о возможном нарушении прав сотрудников общественного транспорта. «Информация о полной невыплате заработной платы предварительно не нашла своего подтверждения», — рассказали в ведомстве.

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Фото:Alex Grimm / Getty Images

Прокуратура также организовала проверку соблюдения трудовых прав работников местной транспортной компании «Каслар» и дилерского центра «ГАЗелей» «Владавто».

В настоящее время автобусы работают по расписанию.

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Теги
Владивосток водители Автобус общественный транспорт забастовка Зарплаты
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