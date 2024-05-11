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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg узнал о сделке Apple и OpenAI для внедрения ChatGPT в iPhone

Bloomberg: Apple и OpenAI завершают сделку для внедрения ChatGPT в iPhone
Apple собирается внедрить функции от ChatGPT в следующей версии операционной системы iOS 18, пишет Bloomberg. Глава компании Тим Кук в прошлом году говорил, что сам использует этот чат-бот и восхищен инструментом
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Компания Apple закрывает сделку со стартапом OpenAI в области искусственного интеллекта (ИИ) для внедрения технологии ChatGPT в iPhone и другие устройства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Использование функций ChatGPT по соглашению будет доступно в следующей версии операционной системы iOS 18. Предполагается, что появление этих функций Apple анонсирует в будущем месяце, на своей Всемирной конференции разработчиков. Однако, отмечает агентство, гарантий, что о соглашении с OpenAI объявят в скором времени, нет.

Apple также ведет переговоры о лицензировании чатбота Gemini от Google, но пока результата не достигнуто, говорят источники Bloomberg.

ChatGPT — это чат-бот, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить. Нейросеть может, помимо прочего, выдавать базовый программный код, генерировать финансовый анализ, резюме технических статей или научных концепций, прогнозы, персональные советы и дает этичные ответы на любые вопросы.

ChatGPT стал доступен пользователям без регистрации
Технологии и медиа
Фото:Korosi Francois-Zoltan / Shutterstock

В начале мая прошлого года глава Apple Тим Кук сказал, что компания уже использует ИИ во многих своих моделях, например, в умных часах для обнаружения фактов падения. Он анонсировал, что технологии ИИ будут внедряться и в другие продукты Apple, но на «очень продуманной основе».

Спустя месяц Кук рассказал, что сам использует ChatGPT и восхищен «уникальными возможностями» этого инструмента. Тогда он также сообщил, что Apple присматривается к чатботу для внедрения в свою технику.

При этом глава Apple отмечал, что большие языковые модели, лежащие в основе таких чат-ботов, — «многообещающие», но потенциально опасные инструменты, поскольку могут привести к появлению дезинформации.

Кук тогда также высказался о регулировании в области ИИ. По его словам, компаниям будет нужно принимать собственные этические решения, поскольку «регулированию будет сложно оставаться на одном уровне с прогрессом в этом вопросе, потому что он развивается так быстро».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Apple iPhone ChatGPT OpenAI
Кук Тим фото

Кук Тим

глава компании Apple
1 ноября 1960 года
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