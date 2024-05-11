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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде объявлен сигнал ракетной опасности
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Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Через девять минут после этого сообщения губернатор заявил об отмене ракетной опасности.

Этой ночью сигнал уже действовал в регионе. Как сообщило Минобороны утром, над областью был уничтожен 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня (РСЗО) Vampire, и девять беспилотников.

По данным Гладкова, в результате атаки пострадали восемь человек, восемь из них госпитализировали. В населенных пунктах под Белгородом были повреждены свыше 40 частных домов и несколько автомобилей.

В Белгородской области жители пяти сел остались без света после обстрела
Политика

Также прошедшей ночью семь беспилотников сбили в Курской и Волгоградской областях. Курский губернатор Роман Старовойт сообщал, что над регионом нейтрализовали три дрона.

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Персоны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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