Минобороны заявило о перехвате 21 снаряда и 16 дронов над тремя областями

БПЛА и реактивные снаряды были сбиты в Белгородской области, там в результате атаки пострадали восемь человек. В Курской и Волгоградской областях нейтрализовали беспилотники

Прошедшей ночью силами ПВО был уничтожен 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня (РСЗО) Vampire, и 16 беспилотников, сообщило Минобороны.

Все снаряды и девять дронов уничтожили над территорией Белгородской области, еще семь — на Курской и Волгоградской.

С 0:00 и примерно до 4:30 в Белгороде и Белгородском районе действовал сигнал ракетной опасности. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, там же были сбиты несколько воздушных целей. В результате атаки пострадали восемь мирных жителей. Пятеро из них госпитализированы, еще троим помощь оказали на месте.

В поселке Новосадовый к северо-востоку от Белгорода повреждены более 20 частных жилых домов; в Таврово, Никольском и Дубовом к югу от города также повреждены свыше 20 частных дмоов и четыре квартиры в многоквартирном доме. В Таврово, а также Стрелецком на западе от Белгорода повреждены шесть автомобилей.

В Курской области, как заявлял губернатор Роман Старовойт, были нейтрализованы три беспилотника: один в Медвенском районе и два — в Тимском. Один из дронов упал в поселке Тим и повредил хозпостройку. В регионе примерно с 23:00 до 4:10 была объявлена опасность атаки дронов.

Власти Волгоградской области не сообщали о ликвидации беспилотников.