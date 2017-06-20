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НПЗ как орудие преступления
Газета № 105 (2602) (2006) Бизнес, 19 июн, 17:44
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НПЗ как орудие преступления
Украинские власти национализировали Одесский нефтеперерабатывающий завод
Районный суд Одессы решил национализировать Одесский НПЗ, который принадлежал группе ВЕТЭК Сергея Курченко. Теперь украинские власти хотят продать этот завод, хотя до последнего времени он был в залоге у российского банка ВТБ
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Районный суд Одессы решил конфисковать имущество Одесского НПЗ, принадлежавшего группе ВЕТЭК Сергея Курченко, который считается близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Суд вынес это решение в рамках сделки со следствием, НПЗ является «орудием преступления преступной организации Курченко», написал прокурор. Завод перешел в собственность украинского государства в лице кабинета министров. «Надеюсь на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации», — заключил Луценко.

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Группа ВЕТЭК Сергея Курченко купила Одесский НПЗ мощностью 2,8 млн т в 2013 году у ЛУКОЙЛа. Для ЛУКОЙЛа НПЗ стал нерентабельным, после того как «Укртранснафта» перестала прокачивать нефть по маршруту Лисичанск — Кременчуг. Завод остановился в октябре 2010 года, новый владелец так и не смог его запустить, предприятие простаивает до сих пор, указывает «Интерфакс».

Позже, в 2014 году, ВЕТЭК передала предприятие в залог российскому ВТБ по кредиту на $370 млн, который банк выдал одной из структур группы — кипрской Swisspro Capital Ltd. Тогда же «Роснефть», которая поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о покупке завода у банка, но сделка сорвалась.

Swisspro Capital Ltd закупала нефть для поставки на Одесский НПЗ у «Роснефти», но не смогла расплатиться и оказалась должна компании $185 млн. Российская компания потребовала возврат этой суммы через Арбитражный суд Москвы, сейчас стороны договариваются о мировом соглашении, сообщал в мае «Интерфакс». Представитель ВТБ отказался от комментариев. Представитель «Роснефти» пока не ответил на вопросы РБК. Передача завода банку в 2014 году не понравилась властям Украины. «Зафиксировали схему передачи Одесского НПЗ от компании Курченко в пользу одного из российских банков. Мягко говоря, по нашим оценкам, очень сомнительную схему. Приступаем к изобличению мошенничества в рамках формальной процедуры, с тем чтобы вернуть собственность завода в Украину», — писал в марте 2014 года на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В феврале 2016 года Приморский районный суд Одессы передал движимое имущество Одесского НПЗ государственному «Укртранснафтапродукту» — на хранение и оперативное управление. В августе 2016 года суд утвердил реестр требований кредиторов НПЗ на $558 млн по курсу на дату утверждения, эта сумма включает долг завода перед ВТБ ($370 млн) и структурами Курченко.

В августе 2014 года Генпрокуратура Украины сообщила о расследовании в отношении ВЕТЭК. Оно касалось создания «преступной организации, которая собиралась завладеть имуществом госпредприятий». По мнению прокуратуры, члены этой организации в 2010–2014 годах совершили мошенничество, завладев имуществом госпредприятий, в частности «Нафтогаз Украины» и «Укргаздобыча», а также Национального банка Украины, других государственных банковских учреждений. В мае 2017 года Генпрокуратура направила Курченко официальное уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

С представителем Курченко РБК связаться не удалось.

Прокуратура Одесской области вместе с полицией и СБУ в рамках расследования «дела Курченко» установила, что Одесский НПЗ использовался для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, об этом стало известно 2 февраля 2017 года. По их мнению, на Одесский НПЗ было поставлено 800 тыс. т нефтепродуктов для переработки и дальнейшего реэкспорта. Но фактически нефтепродукты никуда не вывозились, а оставались на Украине. В результате в 2012–2014 годах государству был нанесен ущерб на 1,2 млрд грн (2,6 млрд руб. по текущему курсу ЦБ), заявило ведомство.

Курченко после смены власти на Украине перебрался в Москву, в 2014 году РБК опубликовал расследование о жизни бизнесмена после вынужденного переезда в российскую столицу.

Автор: Алина Фадеева
Теги: ВТБ , Сергей Курченко , Одесский НПЗ , «Роснефть»
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