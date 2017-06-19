Один маленький шаг для ЦБ

Регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта

Банк России в третий раз за год принял решение о смягчении денежно-кредитной политики. Ключевая ставка ЦБ в пятницу, 16 июня, была снижена на 0,25 процентного пункта, до 9% годовых. Это не предел: до конца года возможно дальнейшее снижение, вниз с некоторым лагом пойдут и ставки по кредитам и депозитам

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 16 июня, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9% годовых, говорится в сообщении регулятора. Это третье снижение ключевой ставки в этом году. По итогам двух предыдущих заседаний регулятор тоже смягчал денежно-кредитную политику. В апреле ставка была снижена на 0,5 процентного пункта, в марте — на 0,25 процентного пункта.

В заявлении Центробанка относительно последнего снижения ставки также сказано, что он видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. «В дальнейшем, принимая решение, банк будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза», — отмечается в комментарии регулятора. Краткосрочные инфляционные риски снизились, но на среднесрочном горизонте они сохраняются, указывает ЦБ. «Годовая инфляция в мае составила 4,1%, сохраняясь вблизи целевого уровня», — пишет ЦБ.

Позже, комментируя решение совета директоров, председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что восстановление потребления становится все заметнее, в частности, население начинает реализовывать ранее отложенный спрос на товары длительного пользования, бытовую технику, автомобили. При этом расходы растут преимущественно за счет текущих доходов, а не использования накопленных сбережений или кредитов. «Этому способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, и дезинфляционное влияние потребительского спроса пока сохраняется», — подчеркнула она.

Ожидаемое решение

Эксперты, опрошенные РБК накануне заседания совета директоров ЦБ, не сомневались, что и в июне ставка будет снижена. Консенсус-прогноз показывал, что ЦБ снизит ее на 0,25 процентного пункта. При этом из 16 экспертов в прогнозе девять считали, что регулятор примет решение о снижении ставки до 9% годовых, а семь — до 8,75% годовых.

Такое расхождение могло быть обусловлено тем, что регулятор перед заседанием сделал нестандартное заявление, раскрыв основные параметры готовящегося обсуждения о параметрах снижения ставки. В начале прошлой недели Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки как на 0,25, так и на 0,5 процентного пункта. По итогам пятничного заседания глава ЦБ отметила, что решение о снижении ставки на 0,25 процентного пункта было принято единогласно.

Осторожный подход

Вместе с тем глава ЦБ подчеркнула в пятницу, что Банк России допускает паузы в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, в том числе больше чем на одно заседание. Что касается шага (0,25 или 0,5 процентного пункта), то тут тоже нет предопределенности, уточнила она.

«ЦБ продолжает цикл на снижение процентной ставки, но не дает рынку гарантии снижать по 0,5 процентного пункта каждый раз. Сегодняшнее решение — сигнал, что на следующих заседаниях ЦБ будет выбирать, на сколько снижать ставку», — считает главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. «Банк России продолжит плавное снижение ставки в дальнейшем, но делать это будет с паузами, первая такая пауза может состояться уже в июле», — полагает и главный экономист ФГ «БКС» Владимир Тихомиров.

«ЦБ отмечает, что необходимо сохранить более жесткие условия, чтобы инфляция находилась на уровне 4%. Также выбор регулятора в пользу шага в 0,25 процентного пункта может быть связан с санкциями в отношении России», — указывает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. По мнению директора по макроэкономике «Эксперт РА» Антона Табаха, до конца года Банк России не будет предпринимать резких шагов по снижению ставки. «Мы не увидим снижений более 0,25 процентного пункта, если инфляция не пойдет резко вниз», — отметил он. Снижение ставки и дальше будет происходить на уровне четверти процента, согласен начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Снизятся ли ставки по депозитам и кредитам?

Эксперты разошлись в оценках, насколько решение ЦБ в июне ускорит действия банков по своим ставкам.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов ожидает не только снижения процентных ставок по депозитам и кредитам вслед за решением ЦБ, но и уменьшения в связи с этим склонности граждан к сбережениям, что немного ускорит рост ВВП. «Ставки по кредитам и депозитам находятся в устойчивом нисходящем тренде, и мы ожидаем, что они продолжат снижаться и после заседания ЦБ. Величина снижения может быть сопоставима с изменением ключевой ставки, но этот процесс будет растянут по времени на несколько месяцев», — отметил аналитик.

Олег Кузьмин добавляет: «Лаг переноса решения ЦБ на банковские ставки составляет от трех месяцев до года». «Но то, что Банк России находится в цикле смягчения политики, конечно, приводит к снижению кредитных и депозитных ставок в экономике», — согласен эксперт.

Впрочем, Наталия Орлова из Альфа-банка, наоборот, считает, что банки уже снизили свои ставки с опережением. Согласно ее прогнозу, ключевая ставка ЦБ до конца года может быть снижена до 7,5% — на 1,5 процентного пункта, а ставки по кредитам и депозитам — лишь на 1 процентный пункт.

Вместе с тем, несмотря на ожидающееся рынком снижение ставок по кредитам, ЦБ при обновлении базового прогноза по денежно-кредитной политике в пятницу сохранил свои оценки темпов роста банковского кредитования на 2017 год на уровне 5–7%. Олег Кузьмин полагает, что в прогноз по кредитованию уже был заложен подход ЦБ к снижению ставки.

Что будет с курсом?

Пятничное решение ЦБ по ставке и комментарии регулятора по итогам заседания не должны оказать заметного влияния на курс, считают эксперты. «Курс не реагирует даже на существенные колебания нефти, поэтому не думаю, что он отреагирует на ставку», — считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев соглашается, что снижение ключевой ставки ожидаемо рынком и само по себе не вызовет движений курса рубля.

На курс национальной валюты, по его мнению, будут влиять другие факторы, основной из них — возможный уход глобальных инвесторов из рисковых активов. «Индекс волатильности VIX (индекс страха на рынке) находится ниже 10 пунктов (обычно 15–20, в кризисы бывает 60) уже больше месяца — это исторически минимальное значение. Такое было в 1994–1996 и 2005–2007 годах. Тогда тоже была некая эйфория, расслабленность, на рынке было много ликвидности. Такие моменты могут продолжаться некоторое время, но они настораживают. Рано или поздно это закончится коррекцией. Мы ожидаем, что коррекция случится в ближайшее время. Летом может быть традиционный для инвесторов переход из рисковых в безрисковые активы», — поясняет Бушуев.

В связи с этим он не исключает падения курса рубля до уровня 62–63 руб. за доллар в обозримой перспективе. «Между тем к концу года мы ожидаем возврат курса в диапазон 55–58 [руб. за доллар]», — добавил он. ​Газпромбанк менее оптимистичен: там ожидают ослабления рубля до 60–62 руб. за доллар к концу года.

Курс рубля к доллару отреагировал на снижение ставки незначительным укреплением. На закрытии торгов в пятницу доллар стоил 57,75 руб. против 57,85 руб. за доллар на открытии торгов. По отношению к евро рубль немного ослабел: с уровня 64,54 руб. за евро до 64,62 руб. за евро. Индекс ММВБ в течение дня вырос с 1818,87 до 1822,91 пункта. Индекс РТС за день увеличился с 990,04 до 994,38 пункта. По словам гендиректора УК «Спутник — управление капиталом» Александра Лосева, рост российских индексов связан в первую очередь с небольшим смягчением санкционной риторики со стороны Германии и Австрии, ослаблением рубля, поддержавшим акции российских экспортеров, а также заявлениями о восстановлении экономической активности в России в пресс-релизе Банка России.