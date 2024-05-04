Семья экс-спецназовца Ульмана опровергла его гибель на военной операции

Эдуард Ульман (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Семья экс-командира группы спецназа ГРУ капитана Эдуарда Ульмана, которого в 2007 году заочно осудили за убийства мирных жителей Чечни, отрицает его гибель в зоне военной операции. Об этом сообщила РБК заместитель председателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова — мать бывшего сослуживца Ульмана.

«Эдуард Ульман погиб в 2007 году, со слов жены Екатерины. Официальных документов, подтверждающих его гибель, нет. Это дело военной прокуратуры искать подтверждение. Любая другая информация не соответствует действительности», — сказала Коробенкова.

3 мая издание «Новая Бурятия» со ссылкой на экс-руководителя союза военнослужащих «Защита» Сергея Семанчука, который занимался делом Ульмана, сообщила о смерти бывшего спецназовца в зоне спецоперации. При каких обстоятельствах он погиб и когда попал в зону военных действий, не уточняется. «Ридус» приводил слова Коробенковой о том, что Ульман «был на территории Украины и воевал на стороне России».

Уголовное дело в отношении Ульмана было заведено в 2002 году. В январе того года в Шатойском районе Чечни разведгруппа 641-го отряда спецназа под командованием Ульмана открыла огонь по автомобилю «УАЗ» и убила местного жителя. Вслед за тем, получив приказ из штаба, военнослужащие расстреляли еще пять человек, находившихся в машине.

В мае 2004 года лейтенанту Александру Калаганскому, прапорщику Владимиру Воеводину, майору Алексею Перелевскому и Ульману вынесли оправдательный приговор: присяжные признали их невиновными, посчитав, что они выполняли приказ командования. Обвинение направило жалобы в Верховный суд, и в августе того же года приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение.

В июне 2007 года суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы. Три других фигуранта получили от девяти до 12 лет колонии. В зале суда находился только Перелевский, отдавший Ульману приказ о расстреле чеченцев. Остальных объявили в розыск, они пропали перед вынесением приговора. Сам капитан ГРУ называл обвинения незаконными, настаивая, что выполнял приказ.