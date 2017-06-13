Фестиваль борьбы с коррупцией

Перенос митинга в Москве вызвал неоднозначную реакцию оппозиции

Объявленные Навальным протестные акции по всей России закончились задержаниями. В Москве активистов вышло меньше, чем на акцию 26 марта, но количество задержанных сопоставимо. Протест радикализируется, в нем по-прежнему участвует в основном молодежь, констатируют эксперты

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Митинг на Сахарова

Акции с общей антикоррупционной повесткой, анонсированные Алексеем Навальным, прошли 12 июня в десятках городов России. В Москве митинг под лозунгом «Требуем ответов» был согласован на проспекте Академика Сахарова, но за день до его начала Навальный призвал своих сторонников собраться на несогласованную акцию на Тверской улице. Так политик выразил протест против того, что мэрия, по его словам, не дала ему и его сторонникам установить на сцену экраны и звукоусиливающую аппаратуру.

Сообщение оппозиционера дошло не до всех активистов, а некоторым сторонникам Навального эта идея и вовсе не понравилась. Внезапное решение Навального поменять точку дислокации акции раскололо оппозицию: некоторые активисты решили присоединиться к митингу на проспекте Сахарова, большая же часть протестующих поехала на Тверскую.

К 14:00, когда должен был начаться митинг на проспекте Сахарова, на полпути к сцене были установлены заграждения, за которые участников акции (по оценкам РБК, туда пришли около 1 тыс. человек) не пропускали вплоть до начала акции. У ограждения были припаркованы несколько автозаков, за ситуацией следили ОМОН и полицейские. Однако вмешиваться им почти не пришлось: к 14:00 активистов пропустили к сцене, где были установлены микрофоны. Звукоусиливающие устройства на сцене работали.

У заграждений участников митинга встречали волонтеры из столичного штаба Навального, они призывали пришедших присоединиться к акции на Тверской, но те не слушались. «Мы против реновации, а не за Навального», — объясняла волонтерам одна из участниц протеста. Директора ФБК Романа Рубанова — заявителя акции на Сахарова — задержали после того, как он выключил микрофон адвокату Виолетте Волковой, регулярно выступающей с критикой Навального.

К толпе у сцены присоединились председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Последнего приглашали на сцену, но он отказывался. «Там не было людей», — пояснил он РБК. В итоге колонна от Сахарова под руководством Соловьева и Гудкова двинулась к Тверской и прибыла туда около 14:30.

Участник акции протеста на проспекте Сахарова. 12 июня 2017 года (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Борьба за звук Накануне своей акции Алексей Навальный заявил о переносе места митинга, который был согласован на проспекте Сахарова. Вместо этого политик призвал сторонников присоединиться к «гуляниям» на Тверской улице, где в это время должен был пройти исторический фестиваль «Времена и эпохи». Навальный объяснил перенос акции тем, что все подрядчики ФБК отказались монтировать сцену и звуковое оборудование для митинга на проспекте Сахарова. «Мэрия Москвы уже на пятого нашего подрядчика надавила, заставив его не давать нам даже звук на митинг», — заявил политик. 7 июня стало известно о том, что митинг согласовали на проспекте Сахарова, у пересечения с Садовым кольцом. Однако в тот же день на встрече заявителей акции с городскими властями возникли новые сложности: мэрия предложила «дополнительно проработать» вопрос об установке экрана для трансляции акции. После этого, по словам представителя столичных властей, организаторы митинга «встали и без объяснений ушли». Источник в мэрии сказал РБК, что перенос акции Навального на Тверскую стал для них неожиданностью: «Мы полагали, что митинг состоится на Сахарова, как и было согласовано». Обвинения Навального в давлении на подрядчиков звуковой аппаратуры собеседник РБК назвал «чушью»: «Конечно, им (организаторам) кто-то отказывал, но говорить, что были звонки из мэрии, — это полная чушь. Нам было бы лучше, чтобы прошла разрешенная акция». Решение Навального вечером 11 июня сменить дислокацию не было спонтанным, выяснил РБК. Директор ФБК Роман Рубанов говорил корреспонденту РБК за неделю до акции о том, что если мэрия не разрешит организаторам использовать звукоусиливающую аппаратуру и экраны, то ФБК позовет сторонников на Тверскую. «Если откажут во всем, то люди сами выйдут на Тверскую. Там будут мероприятия мэрии Москвы. Люди просто присоединятся», — заявил тогда соратник Навального. Он утверждал, что мэрия «ограничивает количество аппаратуры» на митинге. «Проспект Сахарова большой, посередине есть перегиб, в котором ставится резервная площадка со звукоусиливающей аппаратурой и экран, чтобы смотреть, что происходит на сцене. Они выдали нам уведомление о проведении [акции], но в то же время попытались запретить экраны и дополнительную дублирующую звукоусиливающую аппаратуру. Мы сказали, что не согласны, встали и вышли», — рассказал директор ФБК. Как убедился корреспондент РБК, 12 июня на проспекте Сахарова действительно не было резервных колонок. В мэрии призыв Навального выйти на Тверскую назвали провокацией. Пресс-служба Генпрокуратуры предупредила будущих участников митинга, что правоохранительные органы во время мероприятия на Тверской ​«будут вынуждены» принимать меры для пресечения «провокаций, массовых беспорядков», а также «любых действий», ведущих к «нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровью граждан».​

Фестиваль оппозиции

К моменту подхода протестующих с проспекта Сахарова на Тверской активистов вовсю задерживал ОМОН. Полиция с автозаками ждала сторонников Навального рядом с Тверской, которая была перекрыта из-за проходившего там исторического фестиваля «Времена и эпохи». Активистов не пускали за рамки, где были установлены фестивальные декорации — корабль, кузница и несколько деревянных домов. На фестивале работали актеры в костюмах разных эпох — от княжьих дружинников до солдат Второй мировой войны. «Не пойму, кто меня «винтит» — ОМОН или реконструкторы», — шутили активисты.

Задержания начались у «Макдональдса», где активисты договаривались встретиться, и продолжились у рамок металлоискателя неподалеку от ресторана «Армения». Силовики задерживали людей с плакатами и тех, кто скандировал лозунги «Россия без Путина» и «Нет жуликам и ворам!». Около 14:00 стало известно, что Навального задержали в подъезде его дома. В это же время пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила, что в офисе ФБК выключили электричество.

Узнав о задержании лидера протеста, активисты начали кричать: «Навальный!» Полиция в мегафоны уговаривала всех разойтись и присоединиться «к согласованной со структурами акции на проспекте Сахарова». Активисты игнорировали призывы силовиков. «Ага, сейчас, мы тут героями станем! Пусть задержат, [координатор московского штаба Навального Николай] Ляскин обещал, что всех достанут», — с азартом говорил один участник митинга другому.

Протестующие начали подходить к рамкам, за которыми были установлены фестивальные декорации. «Не пропускаем за рамки, не пропускаем», — доносилось из раций полицейских. Когда у рамок собрались не менее 7 тыс. человек и они заполнили все пространство между бульваром и ограждениями, ОМОН и полиция начали разделять толпу и вытеснять участников стихийного митинга. У ресторана «Армения» и станции метро начались жесткие задержания: каждые две минуты в автозаки уводили двух-трех человек, причем часто — без повода. «Я пресса, я пресса!» — кричал один из задержанных, но тащивший его сотрудник ОМОНа обращение к себе игнорировал.

Около 16:00 активисты переместились к метро «Пушкинская». Там на глазах у корреспондента РБК ОМОН избивал протестующих и тащил по земле. Через 20 минут почти все протестующие, скандировавшие лозунги, были задержаны. Часть активистов успела спуститься в метро и отправилась на проспект Сахарова «продолжать протестовать». Единого плана у них не было — толпа действовала хаотично.

Участники акции протеста возле станции метро Пушкинская. 12 июня 2017 года (Фото: Олег Яковлев / РБК)

По данным ГУ МВД по Москве, акция собрала 4,5 тыс. протестующих. В ФБК оперативно подсчитать количество участников протеста не смогли. Руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков сказал РБК, что на акциях в Москве и Санкт-Петербурге собрались от 5 тыс. до 10 тыс. человек. По итогам акции, как подсчитали в «ОВД-Инфо» (организация оказывает поддержку задержанным), в Москве задержали более 800 участников протеста.

Предыдущая крупная акция, организованная сторонниками Навального, прошла в центре Москвы 26 марта. Она была посвящена выходу фильма-расследования «Он вам не Димон» об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. В ней приняли участие от 8 тыс. (по оценкам столичного ГУ МВД) до 30 тыс. (по оценкам организаторов) человек. Тогда в Москве были задержаны 1030 человек. Если отталкиваться от оценки сторонников Навального, в этот раз в Москве было в два раза меньше протестующих при относительно сопоставимом количестве задержанных.

Радикализация протеста

В телеграм-каналах сторонников Навального «Протестная Москва» и «Москва 20!8», где обсуждалась подготовка акций в столице, перенос митинга вызвал неоднозначную реакцию. «Если я обнаружу, что на Сахарова был звук, я первый поеду громить штаб!» — писал один из активистов. Часть сторонников Навального была разочарована тем, что политик рискнул вывести людей на несанкционированную акцию. Другие замечали, что на Тверскую вышли значительно меньше людей, чем 26 марта.

Навальный пошел на резкую радикализацию протеста, когда за день до начала акции перенес ее на Тверскую, заявил РБК политолог Аббас Галлямов. Несмотря на неожиданную смену сценария, сторонники пошли за Навальным, хотя «формального повода для возмущения сейчас практически не было». Это означает, что протест носит долгосрочный характер, и Навальный добился этого благодаря тому, что отказался играть по правилам мэрии, полагает эксперт.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов с ним отчасти согласен: по его словам, «слива» протеста, как это было после акций на Болотной площади в 2011–2012 годах, не произошло. «Не произошло ни мощного приращения энергии, ни снижения болезненности реакции власти на протесты, протест остается стабильным», — подчеркнул он.

Но Навальный, перенеся центр протеста с безлюдного проспекта Сахарова в самый центр Москвы, настроил против себя «отдыхающих обывателей», уверен политтехнолог Вячеслав Смирнов.

Костяк протестующих на акциях Навального — молодежь — сохранился, констатирует политолог Алексей Макаркин, с ним согласен политолог Виноградов. Большую часть протестующих — около 70% — составила молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. При этом школьников, которые привлекли внимание общественности во время акции 26 марта, среди активистов было немного — не более 10%. Молодежь, лояльная Навальному, «все равно остается ему верна, как 26 марта», отметил Макаркин. «Протест гражданский более популярен, но молодежь интересует политический, индивидуалистический протест Навального, — пояснил он. — Среди молодежи остается ностальгия [по протестам 2011–2013 годов на Болотной]».

География протеста Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш анонсировала РБК, что акции под названием «Требуем ответов» были запланированы в 209 городах. В 102 из них власти согласовали площадки для митингов. За несколько дней до акции РБК выяснил, что как минимум в 16 городах студентам и школьникам грозили проблемами с учебой, если они решат присоединиться к митингам Навального. По словам Леонида Волкова, который подсчитывал численность региональных антикоррупционных акций, в общей сложности они собрали до 150 тыс. человек. Если 26 марта антикоррупционные митинги и шествия прошли в 84 городах, то в этот раз — в 187, подсчитал Волков. В городах-миллионниках акции собрали в среднем по 3 тыс. человек, в областных центрах — по 1 тыс., в Москве и Санкт-Петербурге количество участников было в диапазоне от 5 тыс. до 10 тыс., отметил Волков. Официальных цифр участников в регионах пока не озвучено. Антикоррупционные акции 12 июня в городах России. Фотогалерея Еще 9 фото Фотогалерея Помимо 800 задержанных в столице «ОВД-Инфо» насчитало в автозаках и отделениях полиции еще более 400 человек в Санкт-Петербурге, где акция также не была согласована. Еще около 150 человек были задержаны в других городах. В городах, где акции согласовали, например, в Екатеринбурге, Ростове, Хабаровске, Тюмени, Якутске и Йошкар-Оле, митинги прошли мирно, почти без задержаний, рассказали РБК активисты из регионов. Но в Казани, Благовещенске и Владивостоке протестующих начали задерживать, как только они достали плакаты. «У нас были плакаты «Россия без Путина», так что мы догадывались, что нас свинтят, и неважно — согласованная акция или нет», — сообщил РБК ​​​​один из заявителей акции в Благовещенске. В Петербурге митинг не был санкционирован, поэтому его разгоняли особенно жестко, отметил собеседник РБК в питерском штабе Навального. «Людей били дубинками, волокли по земле, даже тех, кто рта не раскрыл», — пожаловался он. Планировалось, что акция пройдет на Марсовом поле, а оттуда колонна отправится на Невский проспект, однако на подходах к нему активистов остановила полиция. По словам активистов питерского штаба, часть протестующих попыталась пробиться к Дворцовой площади и Исаакиевскому собору, но почти все были задержаны.

При участии Антона Фейнберга и Павла Казарновского