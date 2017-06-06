Пираты доживут до суда

Кремль выступил против поправок об ускоренной блокировке сайтов с нелицензионным контентом

В Кремле, Госдуме и Минкомсвязи не поддержали предложение включить в законопроект о блокировке «зеркал» поправку о досудебной блокировке пиратских ресурсов с российскими фильмами, которую выдвинул Владимир Мединский и внес Станислав Говорухин, рассказали источники РБК

Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Кремль, Госдума и Минкомсвязь против

В администрации президента не поддержали поправку, позволяющую без решения суда блокировать пиратские сайты с российскими фильмами. Об этом РБК рассказал источник в комитете Госдумы по информационной политике и подтвердил федеральный чиновник.

О необходимости внести такую поправку в правительственный законопроект о блокировке «зеркал» запрещенных сайтов заявил Владимир Мединский. Поправку в конце апреля внес в нижнюю палату глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин. Документ кабмина, внесенный в нижнюю палату в феврале этого года, вводит в законодательство специальный термин «производный сайт в сети интернет», или «зеркало».

Во-первых, поясняет РБК федеральный чиновник, поправка Мединского и Говорухина противоречит законопроекту о блокировке «зеркал», поскольку документ затрагивает «зеркала» уже запрещенных сайтов, пояснил собеседник РБК. Во-вторых, продолжает он, поправка предлагает разделить фильмы по стране происхождения, но в законе об авторских правах права всех защищены одинаково и принимать поправку, которая распространяется на блокировку пиратских ресурсов только с российскими фильмами, «было бы несправедливо». Поэтому поправка «требует дополнительного изучения», уточняет федеральный чиновник.

Против инициативы министра культуры выступило и правовое управление нижней палаты, рассказал источник в комитете по информационной политике. «После того как в комитете по информполитике получили поправку Мединского, мы попросили думское правовое управление и администрацию президента дать ей оценку. Наше правовое управление дало отрицательное заключение. И категорически против выступила администрация [президента], — отметил собеседник РБК.

Идею Мединского не поддерживают и в Министерстве связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь). Как сообщил РБК замминистра Алексей Волин, «мы не возражали против того, чтобы принять отдельный законопроект, защищающий российские фильмы, но сначала его нужно доработать и иметь по нему консенсус, которого сейчас нет». «Но мы против того, чтобы вносить его в закон о «зеркалах», потому что мы этот закон о «зеркалах» с индустрией согласовывали почти год. И его нужно принимать в том виде, о котором мы уже смогли договориться», — добавил Волин.

Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Замысел Мединского

Правительственный законопроект о блокировке «зеркал» запрещенных сайтов предоставляет возможность суду закрывать доступ на производные от ресурсов сайты без проведения отдельного заседания — по официальному запросу от правообладателя или Роскомнадзора. Интернет-провайдеров, не исполняющих предписанную блокировку, ждет штраф до 100 тыс. руб. 17 марта Госдума одобрила в первом чтении этот законопроект.

Однако министр культуры Владимир Мединский в феврале этого года выступил за более жесткий подход. По его словам, необходимо разрешить внесудебную блокировку Роскомнадзором не только «зеркал» уже запрещенных сайтов, но и сайтов с пиратскими копиями российских фильмов. «Это такой американский подход, когда пиратский сайт после серии предупреждений закрывается в досудебном порядке, а после этого должен доказать, что он не пиратский», — говорил ранее Мединский.

Жалоба на Думу

Сам Мединский выступал за досудебную блокировку пиратских сайтов на встрече с президентом Владимиром Путиным в конце мая. Мединский на встрече главы государства с мультипликаторами раскритиковал Думу за «затягивание» законопроекта о «зеркалах».

В Госдуме обвинения в затягивании отвергают. Как отметил в беседе с РБК глава комитета по информационной политике Леонид Левин, «сейчас идет доработка законопроекта о «зеркалах» ко второму чтению, в которой участвуют Министерство связи, Роскомнадзор, Медиакоммуникационный союз и представители индустрии». «Что касается заявления Мединского о том, что законопроект «застрял» в Думе, это, мягко говоря, не соответствует действительности», — подчеркнул депутат. Он напомнил, что законопроект только в конце февраля был внесен правительством, а принят в первом чтении в марте.

Словами о «затягивании» удивлен и замминистра связи Волин. По его словам, «работа над законопроектом ведется вовсю».

Как сообщила РБК пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева, в министерстве пока не в курсе, что Госдума не будет поддерживать его поправку; она пообещала ответить на официальный запрос.

Как сообщили РБК в пресс-службе главы думского комитета по культуре Станислава Говорухина, в комитете также пока не видели отрицательных отзывов на поправку и не могут прокомментировать то, что комитет по информполитике не будет ее поддерживать

Подобные случаи «ведомственного лоббизма», как с Мединским и его поправкой, действительно осложняют отношения Госдумы и правительства, сказал РБК политолог Константин Калачев. Он напомнил, что Госдума продолжает работать над повышением своей значимости «и не желает делить с правительством ответственность за такие неоднозначные инициативы». Мединский, по словам эксперта, «критикуя Думу на встрече с Путиным, старается быть святее папы римского» и выступить главным охранителем, хотя очевидно, что такой курс главой государства не поддерживается.