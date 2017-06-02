АвтоВАЗ выезжает без сотрудников

Предприятие к концу года сократит более 2 тыс. человек

До конца 2017 года численность персонала АвтоВАЗа сократится минимум на 2 тыс. человек. Рабочим будет предложено либо написать «по собственному», либо перейти в индустриальный парк, на работу к его резидентам

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

К концу 2017 года сотрудников на АвтоВАЗе может стать на 2 тыс. меньше, сообщил глава автоконцерна Николя Мор в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Часть работников будут освобождены «по собственному желанию», часть — переведены в индустриальный парк.

«Я не буду давать никакой цифры, мы всё еще обсуждаем это, но, возможно, это будет более 2 тыс. человек до конца года», — сообщил Мор, уточнив, что точная цифра сейчас обсуждается. По его словам, сейчас идет обсуждение с Министерством труда и с правительством Самарской области, чтобы найти правильную схему.

В 2016 году число сотрудников АвтоВАЗа сократилось на 9,7%, до 43,3 тыс. человек. В феврале стало известно, что АвтоВАЗ планирует сократить 740 сотрудников, или менее 2% общей численности персонала предприятия. Тогда в компании заверили, что всем увольняемым будут предложены вакансии в разных подразделениях АвтоВАЗа. По итогам первого квартала 2017 года средняя численность работников составила 39 725 человек, следует из отчета компании.

«Нам необходимо выровнять свой уровень численности персонала в соответствии с потоком производства, и нам необходимо быть конкурентными на рынке», — сказал Мор. По его словам, в первую очередь АвтоВАЗ хочет позволить людям уйти по собственной воле, если такие есть сейчас. В перспективе компания предполагает, что часть сотрудников перейдут в так называемый индустриальный парк в Тольятти, куда концерн приглашает поставщиков локализовать свои производства и производить комплектующие для него, а также в другие компании. В качестве примера Мор привел сотрудничество со Сбербанком, который открыл кол-центр на площадке парка. «Мы не хотим оставлять наших людей без рабочих мест», — заключил глава автоконцерна.

В индустриальный парк АвтоВАЗа переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывший офис дирекции по закупкам и другие площадки, следует из сообщения компании. В течение 2017 года в структуру нового подразделения продолжится поэтапная передача свободных производственных площадей и других активов. Общая площадь парка составит около 300 тыс. кв. м. Среди реализуемых проектов — центр корпоративных решений Сбербанка (кол-центр) на 1 тыс. рабочих мест. Заключено партнерское соглашение с заводом «Металлист-Самара» (производит комплектующие для авиационных и ракетных двигателей). Как уточнил представитель АвтоВАЗа, еще с 15 компаниями ведутся переговоры.

Как сообщил РБК председатель первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа Сергей Зайцев, в самóм индустриальном парке как в структурном образовании автоконцерна уже работают 634 сотрудника (общее количество рабочих мест сейчас 1 тыс.), еще 100 человек работают в резиденте парка «Металлист-Самара». По словам Зайцева, процесс перевода продолжается. Сколько человек может быть переведено в индустриальный парк к концу года, профсоюзный деятель ответить затруднился.

Председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев напомнил, что главная цель АвтоВАЗа — получение прибыли. Одним из путей, по его словам, является повышение производительности труда за счет сокращения численности сотрудников. Как отмечает Золотарев, переход высвобожденных рабочих в другие отрасли (в частности, на работу в Сбербанк) ведет к потери квалифицированных кадров в автопромышленности. «В случае если возникнет потребность в значительном увеличении производства, может встать вопрос о поиске работников», — заключает он.

По данным центра занятости Тольятти, на середину мая 2017 года уровень безработицы в городе составил 1,77%. 19 мая в центре были зарегистрированы 7379 человек, нуждающихся в работе, примерно половина (50,9%) из них женщины, 12,8% — люди предпенсионного возраста, 13,5% — молодые специалисты (до 30 лет). По словам Зайцева, в Тольятти напряженная ситуация на рынке труда. Представитель городской администрации сообщил РБК, что ситуация с численностью рабочих мест на АвтоВАЗе контролируется. По его словам, по закону АвтоВАЗ перед сокращениями информирует центр занятости города, в феврале об этом была подана заявка, с тех пор других не подавалось. Ситуация с безработицей в городе остается под контролем властей, повторился он.

Аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко отмечает, что для выживания производителю придется идти на крайне непопулярные меры, а именно на оптимизацию штата. Однако, по его словам, сейчас АвтоВАЗу для выживания необходимо сокращать расходы не только на фонд оплаты труда и выходных пособий, но и на производство и закупки.

В марте в кулуарах Недели российского бизнеса министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил RNS, что в правительстве обсуждают вопрос о выделении АвтоВАЗу 800 млн руб. на поддержку занятости в 2017 году. В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты сообщили РБК, что проект распоряжения правительства РФ о выделении средств Самарской области на поддержку занятости высвобождаемых работников АвтоВАЗа согласован с Минпромторгом и Минэкономразвития. «Средства в том числе будут направлены на частичное возмещение оплаты труда, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации высвобождаемых работников, решение может быть принято на днях», — следует из ответа пресс-службы министерства.

По итогам 2016 года продажи Lada в России снизились на 1% по сравнению с показателем 2015 года, до 266 296 автомобилей. 17 февраля Мор сообщил, что в 2017 году АвтоВАЗ планирует увеличить объемы производства автомобилей на 13,9%, до 465 тыс. штук. В мае было продано 24,4 тыс. машин (плюс 22,6%), по итогам пяти месяцев продажи выросли на 10,5% и достигли 112,8 тыс., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.