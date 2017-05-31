Соседи ассоциируются с Европой

Сенат Нидерландов одобрил сближение ЕС и Украины

Верхняя палата голландского парламента повторно одобрила ассоциацию Украины с ЕС. Это последний серьезный шаг перед полноценным вступлением соглашения с Киевом в силу. В ближайшие дни одобрить решение должен король Нидерландов, затем — Совет ЕС

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Верхняя палата парламента Нидерландов ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Поддержали документ ровно две трети сенаторов: 50 из 75. В ближайшие дни решение должен одобрить король Виллем-Александр, после чего останется лишь финальное решение Совета ЕС перед полноценным вступлением соглашения в силу.

По словам главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, последние два этапа должны быть пройдены в течение полутора месяцев. «Сейчас мы стали еще на шаг ближе к ратификации. Я надеюсь, что процесс завершится быстро, к саммиту Украина — ЕС в июле», — рассказал Юнкер. Саммит должен состояться 13 июля в Киеве.

Если соглашение об ассоциации с Украиной будет окончательно утверждено на июльском саммите Украина — ЕС, по правилам вступление документа в силу состоится в первый день последующего месяца, то есть 1 августа 2017 года.

Ратификация соглашения Нидерландами открывает дорогу к его полноценному вступлению в силу. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС фактически действует с 1 ноября 2014 года, но лишь на временной основе и в ограниченном режиме — за исключением статей о политическом сотрудничестве. С 1 января 2016 года вступил в силу и раздел документа, посвященный созданию зоны свободной торговли.

Предварительное вступление в силу некоторых частей соглашения было сделано из практических соображений, поскольку по экономическим положениям решение все равно остается за Еврокомиссией, а не за странами-членами, пояснил старший научный сотрудник гаагского Института Клингендаль Тони ван дер Тогт. «Теперь юридически соглашение может быть запущено полностью. А значит, реформы на Украине получат полноценную поддержку», — заявил РБК ван дер Тогт.

Украинский президент Петр Порошенко также приветствовал решение сената, поблагодарив Нидерланды за поддержку украинцев. Уже за первый год предварительного действия соглашения, по его словам, украинский экспорт в ЕС вырос на 24,5%. «Украина постепенно интегрируется в европейскую политику во многих сферах. Вступление в силу соглашения об ассоциации, зона свободной торговли, безвизовый режим с ЕС, который стартует через десять дней, — всё это чрезвычайно важные шаги на нашем пути к объединенной Европе», — отметил Порошенко.

Соглашение об ассоциации является для Брюсселя важным инструментом, формирующим общие принципы, структуру отношений с дружественными странами. Инструмент этот был создан Римским соглашением 1957 года для привлечения к сотрудничеству Великобритании, которая ранее отказалась вести переговоры о вступлении в ЕС. Позже Лондон возобновил консультации, и страна вступила в Евросоюз в 1973 году. На данный момент в том или ином виде соглашение об ассоциации у Евросоюза имеется более чем с 20 странами. В том числе речь идет о вхождении Норвегии, Исландии и Лихтенштейна в Европейскую экономическую зону, а также о «соглашениях о стабилизации и ассоциации» со странами Западных Балкан. Соглашений же, подобных украинскому, у ЕС сейчас действует лишь три: с Грузией, Молдавией и Турцией.

Кроме того, тесно связан с ассоциацией процесс либерализации визового режима для украинцев. Все необходимые шаги для установления безвизового режима между Украиной и Евросоюзом были сделаны к середине мая 2017 года, и уже 17 мая руководители Украины и ЕС подписали финальный акт. Вступление в силу решения о либерализации визового режима ожидается 11 июня.

Голландские сенаторы ратифицируют договор об ассоциации с Украиной уже второй раз. Первое голосование прошло почти два года назад — 7 июля 2015 года. Тогда документ поддержали 55 сенаторов, на пять больше, чем на этот раз. Против соглашения выступили 20 человек — три фракции евроскептически настроенных движений. Это ультраправая Пария свободы, Социалистическая партия и Партия защиты животных.

Уже в октябре 2015 года евроскептики воспользовались новым избирательным законодательством и добились назначения референдума о целесообразности ассоциации с Украиной. На прошедшем в апреле 2016 года голосовании при крайне низкой явке 32% более половины голландцев (почти 62%) высказались против соглашения.

Для правительства Нидерландов референдум не был юридически обязывающим, однако игнорирование его результатов могло нести значительные политические риски, поэтому премьер-министр Марк Рютте пообещал оппозиции начать переговоры по изменению соглашения об ассоциации, чтобы «учесть позицию жителей Нидерландов».

В итоге в декабре 2016 года все страны ЕС пришли к соглашению: Амстердам получил гарантии того, что соглашение об ассоциации не станет ни основанием вступления Украины в Евросоюз, ни основанием для военной и финансовой помощи Киеву. Тем самым процесс ратификации Нидерландами был перезапущен, нижняя палата парламента поддержала соглашение в конце февраля.

«Успешная ратификация соглашения Нидерландами — это во многом знак того, что России не удалось разделить ЕС по украинскому вопросу», — отметил политолог Тони ван дер Тогт.