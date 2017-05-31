Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,79 56,42 EUR Нал. 63,61 63,06 USD Бирж. 56,54 +0,09 EUR Бирж. 63,36 +0,30 USD ЦБ. 56,52 -0,19 EUR ЦБ. 62,95 -0,42 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1932,91 -0,40% РТС 1074,81 -1,01% Brent 52,28 +0,93% DJIA 21029,47 -0,24% Nasdaq 6203,19 -0,11% FTSE 7526,51 -0,28%
Соседи ассоциируются с Европой
Лента новостей
Белый дом заявил о «невероятных» отношениях между Трампом и Меркель 02:32, Политика Uber уволила инженера из-за кражи технологий у Alphabet 01:47, Технологии и медиа Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035 года 01:35, Экономика Военные США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных ракет 01:02, Политика США начали поставку вооружения курдам из Сирийских демократических сил 00:34, Политика Власти придумали для аграриев новую протекционистскую меру 00:00, Бизнес МТС объявила о запуске новых видов платежей через «Кошелек» 00:00, Технологии и медиа В Швейцарии суд вынес первый в стране приговор за «лайк» в Facebook 30 мая, 23:55, Общество Путин счел преждевременным вопрос о кандидатах на выборах в 2018 году 30 мая, 23:47, Политика СМИ узнали о гибели пилота при падении самодельного самолета под Рязанью 30 мая, 23:31, Общество Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля 30 мая, 23:24, Экономика В Зеленограде эвакуировали более 100 человек из-за пожара в жилом здании 30 мая, 23:16, Общество Американский банк Goldman Sachs подтвердил покупку облигаций Венесуэлы 30 мая, 23:08, Экономика Путин исключил выбор главы РАН президентом или правительством 30 мая, 22:29, Политика МЧС сочло прогноз синоптиков о ветре не требующим экстренного оповещения 30 мая, 22:12, Общество Страховщики дали первые оценки ущерба от урагана в Москве 30 мая, 22:06, Финансы Защита обжаловала приговор актеру Кулию по «делу о протестах 26 марта» 30 мая, 21:51, Общество Телеканал ESPN назвал 100 самых популярных спортсменов мира 30 мая, 21:39, Спорт Глава Exxon попросил Трампа остаться в Парижском соглашении по климату 30 мая, 21:31, Бизнес Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года 30 мая, 21:29, Общество В Южной Корее проверят ввоз четырех «лишних» комплексов ПРО США 30 мая, 21:00, Политика Кудрин и Титов рассказали Путину о своих экономических программах 30 мая, 20:55, Экономика В метро Москвы перестанут транслировать рекламные аудиоролики 30 мая, 20:54, Общество Путин заявил о согласии с «красной линией» Макрона по ситуации в Сирии 30 мая, 20:53, Политика Власти Москвы пообещали открыть участок второго кольца метро к Дню города 30 мая, 20:39, Общество В ожидании короля: Путин принял принца Саудовской Аравии 30 мая, 20:22, Политика Синоптики предупредили МЧС об урагане еще в субботу 30 мая, 20:22, Политика На активистку «Открытой России» из Краснодара завели дело 30 мая, 20:21, Политика
Соседи ассоциируются с Европой
Газета № 092 (2589) (3105) 30 мая, 15:13
0
Соседи ассоциируются с Европой
Сенат Нидерландов одобрил сближение ЕС и Украины
Верхняя палата голландского парламента повторно одобрила ассоциацию Украины с ЕС. Это последний серьезный шаг перед полноценным вступлением соглашения с Киевом в силу. В ближайшие дни одобрить решение должен король Нидерландов, затем — Совет ЕС
Фото: Максим Никитин / ТАСС

Верхняя палата парламента Нидерландов ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Поддержали документ ровно две трети сенаторов: 50 из 75. В ближайшие дни решение должен одобрить король Виллем-Александр, после чего останется лишь финальное решение Совета ЕС перед полноценным вступлением соглашения в силу.

По словам главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, последние два этапа должны быть пройдены в течение полутора месяцев. «Сейчас мы стали еще на шаг ближе к ратификации. Я надеюсь, что процесс завершится быстро, к саммиту Украина — ЕС в июле», — рассказал Юнкер. Саммит должен состояться 13 июля в Киеве.

Если соглашение об ассоциации с Украиной будет окончательно утверждено на июльском саммите Украина — ЕС, по правилам вступление документа в силу состоится в первый день последующего месяца, то есть 1 августа 2017 года.

Ратификация соглашения Нидерландами открывает дорогу к его полноценному вступлению в силу. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС фактически действует с 1 ноября 2014 года, но лишь на временной основе и в ограниченном режиме — за исключением статей о политическом сотрудничестве. С 1 января 2016 года вступил в силу и раздел документа, посвященный созданию зоны свободной торговли.

Предварительное вступление в силу некоторых частей соглашения было сделано из практических соображений, поскольку по экономическим положениям решение все равно остается за Еврокомиссией, а не за странами-членами, пояснил старший научный сотрудник гаагского Института Клингендаль Тони ван дер Тогт. «Теперь юридически соглашение может быть запущено полностью. А значит, реформы на Украине получат полноценную поддержку», — заявил РБК ван дер Тогт.

Украинский президент Петр Порошенко также приветствовал решение сената, поблагодарив Нидерланды за поддержку украинцев. Уже за первый год предварительного действия соглашения, по его словам, украинский экспорт в ЕС вырос на 24,5%. «Украина постепенно интегрируется в европейскую политику во многих сферах. Вступление в силу соглашения об ассоциации, зона свободной торговли, безвизовый режим с ЕС, который стартует через десять дней, — всё это чрезвычайно важные шаги на нашем пути к объединенной Европе», — отметил Порошенко.

Соглашение об ассоциации является для Брюсселя важным инструментом, формирующим общие принципы, структуру отношений с дружественными странами. Инструмент этот был создан Римским соглашением 1957 года для привлечения к сотрудничеству Великобритании, которая ранее отказалась вести переговоры о вступлении в ЕС. Позже Лондон возобновил консультации, и страна вступила в Евросоюз в 1973 году.

На данный момент в том или ином виде соглашение об ассоциации у Евросоюза имеется более чем с 20 странами. В том числе речь идет о вхождении Норвегии, Исландии и Лихтенштейна в Европейскую экономическую зону, а также о «соглашениях о стабилизации и ассоциации» со странами Западных Балкан.

Соглашений же, подобных украинскому, у ЕС сейчас действует лишь три: с Грузией, Молдавией и Турцией.

Кроме того, тесно связан с ассоциацией процесс либерализации визового режима для украинцев. Все необходимые шаги для установления безвизового режима между Украиной и Евросоюзом были сделаны к середине мая 2017 года, и уже 17 мая руководители Украины и ЕС подписали финальный акт. Вступление в силу решения о либерализации визового режима ожидается 11 июня.

Голландские сенаторы ратифицируют договор об ассоциации с Украиной уже второй раз. Первое голосование прошло почти два года назад — 7 июля 2015 года. Тогда документ поддержали 55 сенаторов, на пять больше, чем на этот раз. Против соглашения выступили 20 человек — три фракции евроскептически настроенных движений. Это ультраправая Пария свободы, Социалистическая партия и Партия защиты животных.

Уже в октябре 2015 года евроскептики воспользовались новым избирательным законодательством и добились назначения референдума о целесообразности ассоциации с Украиной. На прошедшем в апреле 2016 года голосовании при крайне низкой явке 32% более половины голландцев (почти 62%) высказались против соглашения.

Для правительства Нидерландов референдум не был юридически обязывающим, однако игнорирование его результатов могло нести значительные политические риски, поэтому премьер-министр Марк Рютте пообещал оппозиции начать переговоры по изменению соглашения об ассоциации, чтобы «учесть позицию жителей Нидерландов».

В итоге в декабре 2016 года все страны ЕС пришли к соглашению: Амстердам получил гарантии того, что соглашение об ассоциации не станет ни основанием вступления Украины в Евросоюз, ни основанием для военной и финансовой помощи Киеву. Тем самым процесс ратификации Нидерландами был перезапущен, нижняя палата парламента поддержала соглашение в конце февраля.

«Успешная ратификация соглашения Нидерландами — это во многом знак того, что России не удалось разделить ЕС по украинскому вопросу», — отметил политолог Тони ван дер Тогт.

Автор: Георгий Макаренко
Теги: Украина , ЕС , Нидерланды , ассоциация Украины и ЕС
Материалы по теме
Нидерланды назвали вероятные сроки ратификации ассоциации Украины с ЕС Политика
Тест для ЕС: что ждет крайне правых на выборах в Нидерландах Политика
Экзитполы показали победу партии премьера Нидерландов на выборах Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав