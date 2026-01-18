Панарин рассказал, как воспринял решение клуба не продлевать контракт
Российский нападающий Артемий Панарин заявил, что ему трудно описать свои чувства от новости о нежелании «Нью-Йорк Рейнджерс» продлевать с ним контракт. Слова хоккеиста приводит журналист The Athletic Винс Меркольяно в соцсети X.
Президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри 16 января заявил, что клуб из-за «разочаровывающего» сезона расстанется с несколькими ведущими игроками. Sportsnet сообщил, что 34-летнему Панарину не будут предлагать новое соглашение и россиянина планируют обменять.
«Я все еще в замешательстве, но генменеджер решил пойти в другом направлении», — сказал Панарин. Форвард отметил, что принял решение клуба и будет продолжать выкладываться на 100% во время матчей.
Панарин выступает за нью-йоркский клуб с 2019 года. В этом сезоне он является лучшим бомбардиром команды — на его счету 18 голов и 36 передач в 48 матчах.
В последнем матче с «Филадельфия Флайерз» (6:3) 17 января Панарин оформил дубль и сделал голевой пас.
«Рейнджерс» идут на последнем месте в Восточной конференции НХЛ.
