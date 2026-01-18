 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 4,7 x 4,5 2 1,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 4,1 x 3,25 2 2,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 4,9 x 4,7 2 1,57 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,3 x 5,9 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,1 x 4,05 2 1,78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,65 x 3,45 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 6,1 2 9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

Панарин рассказал, как воспринял решение клуба не продлевать контракт

Панарин — о решении «Рейнджерс» с ним расстаться: я все еще в замешательстве
«Нью-Йорк Рейнджерс» идет на последнем месте в конференции и анонсировал уход ведущих игроков. Sportsnet сообщил, что с Панариным не будут продлевать контракт. Форвард сказал, что будет выкладываться на 100% в оставшихся играх
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

Российский нападающий Артемий Панарин заявил, что ему трудно описать свои чувства от новости о нежелании «Нью-Йорк Рейнджерс» продлевать с ним контракт. Слова хоккеиста приводит журналист The Athletic Винс Меркольяно в соцсети X.

Президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри 16 января заявил, что клуб из-за «разочаровывающего» сезона расстанется с несколькими ведущими игроками. Sportsnet сообщил, что 34-летнему Панарину не будут предлагать новое соглашение и россиянина планируют обменять.

«Я все еще в замешательстве, но генменеджер решил пойти в другом направлении», — сказал Панарин. Форвард отметил, что принял решение клуба и будет продолжать выкладываться на 100% во время матчей.

Панарин выступает за нью-йоркский клуб с 2019 года. В этом сезоне он является лучшим бомбардиром команды — на его счету 18 голов и 36 передач в 48 матчах.

В последнем матче с «Филадельфия Флайерз» (6:3) 17 января Панарин оформил дубль и сделал голевой пас.

«Рейнджерс» идут на последнем месте в Восточной конференции НХЛ.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Артемий Панарин Нью-Йорк Рейнджерс
Материалы по теме
Российский вратарь стал одной из звезд дня в НХЛ, сыграв «на ноль»
Спорт
20 лет легендарному голу Овечкина в НХЛ. Как это было
Спорт
Россиянин первым среди новичков набрал 40 очков в сезоне НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Бизнесмен рассказал о взятках экс-главе СБУ Баканову Политика, 14:05
Панарин рассказал, как воспринял решение клуба не продлевать контракт Спорт, 14:04
В районе ЗАЭС вступил в силу режим прекращения огня Политика, 13:56
Поезда «Аврора» и «Сапсан» переведут на новые направления после ввода ВСМ Общество, 13:46
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Минобороны сообщило об ударе по местам сборки беспилотников ВСУ Политика, 13:33
Bloomberg рассказал, как Родригес укрепляет власть после похищения Мадуро Политика, 13:31
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Камила Валиева объявила о возвращении к соревнованиям Спорт, 13:26
Румынская певица извинилась за фразу на русском на «Евровидении» Политика, 13:22
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
В Индонезии обнаружили обломки пропавшего самолета Общество, 13:07
22-летний Конкин выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону Спорт, 12:59
Миллиардера Карапетяна отпустили под домашний арест Политика, 12:43
Крупицкая выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Казани Спорт, 12:40