Большунов выиграл вторую гонку в сезоне

Большунов одержал вторую победу в сезоне, выиграв скиатлон на этапе Кубка России

Тройку призеров в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани составили Александр Большунов, Илья Семиков и Иван Якимушкин

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем скиатлона на 20 км на этапе Кубка России в Казани.

Большунов преодолел 10 км классическим стилем и 10 км свободным за 46 минут 51,7 секунды.

Второй результат у Ильи Семикова (отставание — 17,1 секунды), третьим стал Иван Якимушкин (+17,2).

Большунов ранее на этапе в Казани выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем.

Всего на счету Большунова две победы в гонках Кубка России в этом сезоне.