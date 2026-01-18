 Перейти к основному контенту
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 5 x 4,6 2 1,65 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 4 x 3,45 2 2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 4,9 x 4,7 2 1,57 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,2 x 5,9 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,1 x 4,05 2 1,78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,65 x 3,45 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,28 x 6,1 2 9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

Большунов выиграл вторую гонку в сезоне

Большунов одержал вторую победу в сезоне, выиграв скиатлон на этапе Кубка России
Тройку призеров в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани составили Александр Большунов, Илья Семиков и Иван Якимушкин
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем скиатлона на 20 км на этапе Кубка России в Казани.

Большунов преодолел 10 км классическим стилем и 10 км свободным за 46 минут 51,7 секунды.

Второй результат у Ильи Семикова (отставание — 17,1 секунды), третьим стал Иван Якимушкин (+17,2).

Крупицкая выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Казани
Спорт
Евгения Крупицкая

Большунов ранее на этапе в Казани выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем.

Всего на счету Большунова две победы в гонках Кубка России в этом сезоне.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов
