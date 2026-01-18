Большунов выиграл вторую гонку в сезоне
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем скиатлона на 20 км на этапе Кубка России в Казани.
Большунов преодолел 10 км классическим стилем и 10 км свободным за 46 минут 51,7 секунды.
Второй результат у Ильи Семикова (отставание — 17,1 секунды), третьим стал Иван Якимушкин (+17,2).
Большунов ранее на этапе в Казани выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем.
Всего на счету Большунова две победы в гонках Кубка России в этом сезоне.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко