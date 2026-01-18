 Перейти к основному контенту
Конфликт Пашиняна и церкви⁠,
0

Миллиардера Карапетяна отпустили под домашний арест

Сюжет
Конфликт Пашиняна и церкви
Карапетян находился под домашним арестом с 30 декабря, затем суд постановил вернуть его в СИЗО, однако сторона защиты обжаловала решение и его отменили. Адвокат бизнесмена заявил о необходимости стационарного лечения Карапетяна
Самвел Карапетян
Самвел Карапетян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Бизнесмена Самвела Карапетяна отпустили из следственного изолятора под домашний арест, передает News.am. Сторонники предпринимателя встретили его аплодисментами.

Адвокат Карапетяна Арам Вардеванян заявил журналистам, что его подзащитный нуждается в стационарном лечении. «Посмотрим, какое решение примут следователи и прокурор», — сказал он, отметив, что до ареста летом 2025 года у бизнесмена не было проблем со здоровьем.

30 декабря Карапетяна отпустили из СИЗО под домашний арест. Генпрокуратура Армении обжаловала перевод. 16 января Антикоррупционный апелляционный суд изменил решение нижестоящей инстанции, после чего бизнесмена доставили в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон».

По словам Вардеваняна, из-за этого было прервано стационарное лечение его подзащитного, у которого диагностировали коронавирус и двустороннюю пневмонию.

Сторона защиты обжаловала это решение. Утром 17 января Апелляционный уголовный суд постановил вернуть Карапетяна под домашний арест. Вардеванян отметил, что также снято ограничение на публичные выступления предпринимателя.

Суд в Армении постановил вернуть Карапетяна под домашний арест
Политика

Карапетян — владелец «Ташир Групп», Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд. Компания названа в честь его родного города в Армении, а среди ее активов в России — торговые центры «Рио» и Фора-банк.

В Армении бизнесмену инкриминируют публичные призывы к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК). Его адвокаты связывают уголовное дело с заявлениями бизнесмена, сделанными после встречи с католикосом всех армян Гарегином II в июне 2025 года на фоне конфликта Армянской апостольской церкви (ААЦ) с премьер-министром Николом Пашиняном.

Карапетян подчеркнул тогда, что всегда поддерживал ААЦ и армянский народ, добавив, что в случае необходимости «готов поучаствовать в происходящем по-своему».

Позднее ему были также предъявлены обвинения по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Карапетян не признает вину ни по одному из трех эпизодов.

