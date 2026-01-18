Поезда «Аврора» и «Сапсан» переведут на новые направления после ввода ВСМ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Движение поездов «Сапсан» и «Аврора» изменится после ввода в эксплуатацию первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в 2028 году. Об этом заявил в интервью ТАСС министр транспорта России Андрей Никитин.

Никитин отметил, что поезда не снимут с эксплуатации, а перераспределят на другие востребованные направления. «Они пойдут на другие загруженные линии, может быть, до Казани. Рассмотрим и другие направления», — сказал глава Минтранса.

В марте 2024 года президент Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Первый участок магистрали — от столицы до Твери — планируют построить к 2026–2027 годам. Запуск всей ВСМ ожидается в 2028 году.

ВСМ позволит доехать из Москвы до Санкт-Петербурга за 2 часа 15 минут, до Твери — за 39 минут, а до Новгорода — за 1 час 41 минуту.