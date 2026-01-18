 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В районе ЗАЭС вступил в силу режим прекращения огня

Сюжет
Военная операция на Украине
В районе Запорожской АЭС введен локальный режим прекращения огня для проведения ремонтных работ на резервной линии электропередачи «Феросплавна-1», сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вступил в силу локальный режим прекращения огня, необходимый для проведения ремонтных работ на резервной линии электропередачи «Феросплавная-1». Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети X.

«Ремонтные работы проводит украинская бригада, а группа МАГАТЭ следит за ходом работ на месте», — указано в сообщении.

Ранее, 16 января, Гросси сообщал, что при посредничестве МАГАТЭ удалось достигнуть согласие как Российской Федерации, так и Украины на введение локального прекращения огня для начала ремонта последней оставшейся резервной линии электропередачи на Запорожской АЭС.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.

Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

Введенное временное прекращение огня стало четвертым в этом районе из согласованных при посредничестве МАГАТЭ.

На ЗАЭС рассказали о ситуации на станции
Общество
Запорожская АЭС

С мая 2025 года ЗАЭС получала питание только по ЛЭП «Днепровская». После ее повреждения осенью станция месяц оставалась без внешнего питания, с 23 сентября по 23 октября. Все это время ее питали резервные дизель-генераторы.

Позднее, 23 октября, была введена в работу ЛЭП «Днепровская», 8 ноября — «Ферросплавная-1». Однако после этого станция дважды сообщала о временной полной потере внешнего питания.

Линия электропередачи «Ферросплавная-1» была повреждена 16 декабря 2025 года в результате обстрела, о чем сообщала пресс-служба АЭС.

Теги
Илья Трапезников
Запорожская АЭС Военная операция на Украине режим прекращения огня
