Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 5 x 4,6 2 1,65 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 4 x 3,45 2 2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 4,9 x 4,7 2 1,57 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,2 x 5,9 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,1 x 4,05 2 1,78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,65 x 3,45 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,28 x 6,1 2 9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

Российский лыжник Коростелев занял пятое место в гонке Кубка мира

Российский лыжник Коростелев занял пятое место в гонке Кубка мира в Оберхофе
Коростелев проиграл победителю, норвежцу Нюэнгету, 24,2 секунды. Тренер Бородавко заявил, что у российского лыжника «прогресс налицо»
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Коростелев преодолел дистанцию за 21 минуту 33,3 секунды. Он проиграл победителю, норвежцу Мартину Нюэнгету, 24,2 секунды.

Коростелев провел девятую гонку на соревнованиях под эгидой FIS после получения нейтрального статуса. Его лучшим результатом было четвертое место в масс-старте на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски».

Лыжник Коростелев заявил, что у него есть шансы на медаль Олимпиады
Спорт
Савелий Коростелев

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал результат Коростелева в Оберхофе очень хорошим. «Прогресс налицо. Это то, о чем мы говорили, все сбывается. Это говорит о том, что мы понимаем, в какой точке находимся, знаем, что делать и как достичь более высоких результатов», — сказал Бородавко «РИА Новости».

Анна Сатдинова
лыжи Савелий Коростелев
