Российский лыжник Коростелев занял пятое место в гонке Кубка мира в Оберхофе

Коростелев проиграл победителю, норвежцу Нюэнгету, 24,2 секунды. Тренер Бородавко заявил, что у российского лыжника «прогресс налицо»

Савелий Коростелев (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Коростелев преодолел дистанцию за 21 минуту 33,3 секунды. Он проиграл победителю, норвежцу Мартину Нюэнгету, 24,2 секунды.

Коростелев провел девятую гонку на соревнованиях под эгидой FIS после получения нейтрального статуса. Его лучшим результатом было четвертое место в масс-старте на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски».

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал результат Коростелева в Оберхофе очень хорошим. «Прогресс налицо. Это то, о чем мы говорили, все сбывается. Это говорит о том, что мы понимаем, в какой точке находимся, знаем, что делать и как достичь более высоких результатов», — сказал Бородавко «РИА Новости».