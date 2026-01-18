Российский лыжник Коростелев занял пятое место в гонке Кубка мира
Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Коростелев преодолел дистанцию за 21 минуту 33,3 секунды. Он проиграл победителю, норвежцу Мартину Нюэнгету, 24,2 секунды.
Коростелев провел девятую гонку на соревнованиях под эгидой FIS после получения нейтрального статуса. Его лучшим результатом было четвертое место в масс-старте на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски».
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал результат Коростелева в Оберхофе очень хорошим. «Прогресс налицо. Это то, о чем мы говорили, все сбывается. Это говорит о том, что мы понимаем, в какой точке находимся, знаем, что делать и как достичь более высоких результатов», — сказал Бородавко «РИА Новости».
