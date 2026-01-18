 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

22-летний Конкин выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону

22-летний Конкин выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Демино
Проводящий первый год на взрослом уровне Ярослав Конкин допустил один промах и прошел дистанцию за 36 минут 17,6 секунды. Второе место у белоруса Воробья, третье — у Халили
Ярослав Конкин
Ярослав Конкин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Биатлонист Ярослав Конкин стал победителем масс-старта на 15 км на третьем этапе Кубка России в Демино (Ярославская область). Он допустил один промах и показал время 36 минут 17,6 секунды.

Вторым финишировал белорус Максим Воробей — он отстал от победителя на 6,8 секунды и сделал один промах. Третий результат у Карима Халили (+12 секунд; 2).

Конкину 22 года, он входит в резервный состав сборной России.

Тренер сборной Сергей Башкиров заявил в эфире «Матч ТВ», что в гонке «ничего сверхъестественного не произошло», а проводящий первый год на взрослом уровне Конкин «не стал отсиживаться, сидеть сзади, уверенно пошел вперед и поборолся».

Российские биатлонисты не выступают на турнирах международной федерации (IBU) с 2022 года, их не допускают из-за военной операции на Украине.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Биатлон Карим Халили
