22-летний Конкин выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону
Биатлонист Ярослав Конкин стал победителем масс-старта на 15 км на третьем этапе Кубка России в Демино (Ярославская область). Он допустил один промах и показал время 36 минут 17,6 секунды.
Вторым финишировал белорус Максим Воробей — он отстал от победителя на 6,8 секунды и сделал один промах. Третий результат у Карима Халили (+12 секунд; 2).
Конкину 22 года, он входит в резервный состав сборной России.
Тренер сборной Сергей Башкиров заявил в эфире «Матч ТВ», что в гонке «ничего сверхъестественного не произошло», а проводящий первый год на взрослом уровне Конкин «не стал отсиживаться, сидеть сзади, уверенно пошел вперед и поборолся».
Российские биатлонисты не выступают на турнирах международной федерации (IBU) с 2022 года, их не допускают из-за военной операции на Украине.
