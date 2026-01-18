 Перейти к основному контенту
Румынская певица извинилась за фразу на русском на «Евровидении»

Паула Селинг
Паула Селинг (Фото: Ragnar Singsaas / Getty Images)

Певица Паула Селинг извинилась за фразу «Молодец, Молдова», которую она произнесла на русском языке во время финального отбора на «Евровидение-2026». Видео с извинениями она опубликовала на своей странице в Facebook. (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Селинг пригласили принять участие в финале Национального отбора «Евровидение-2026» в Молдавии в качестве члена жюри. В конце конкурса певица решила поздравить организаторов и зрителей фразой «Молодец, Молдова». Однако ее слова вызвали резонанс в социальных сетях.

Певица признала, что сделала ошибку. При этом она отметила, что не вкладывала в слова политический смысл. По ее словам, она неправильно поняла значение слова «молодец». «Есть ошибки, которые возникают не из-за неуважения, а из-за слишком большой добросовестности. От наивной попытки принадлежать, быть теплым, сказать «браво» сердцем, а не словарем», — написала Селинг в социальных сетях.

Бывший пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэль Водэ резко отреагировал на фразу певицы. На своей странице в Facebook он написал, что Селинг «застала врасплох используемым языком». Он напомнил, что официальным языком в Молдавии является румынский.

В 2025 году Молдавия отказалась принимать участие в конкурсе «Евровидение-2025». Директор Корнелиу Дурнеску, который проводил отбор, сообщил, что решение было принято в связи с экономическими трудностями в стране, плохим качеством песен и снижением интереса аудитории.

Россия последние четыре года не принимала участия в «Евровидении», организаторы заявили о ее отстранении после начала спецоперации. Российский аналог международного конкурса песни под названием «Интервидение» прошел в сентябре в Москве.

Анастасия Карева
Молдавия певица Евровидение извинения
Четыре европейские страны бойкотировали «Евровидение» из-за Израиля
Политика
Молдавия отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2025»
Общество
Захарова оценила «Евровидение-2024» словами «похороны Западной Европы»
Политика
