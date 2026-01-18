Камила Валиева объявила о возвращении к соревнованиям
Фигуристка Камила Валиева, отбывшая дисквалификацию за допинг, сообщила в телеграм-канале, что выступит на чемпионате России по прыжкам и в Кубке «Первого канала».
По словам фигуристки, на втором турнире она впервые покажет одну из своих новых программ.
Чемпионат по прыжкам пройдет 31 января — 1 февраля, командный Кубок «Первого канала» — 18–23 марта.
Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря. Она возобновила спортивную карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).
Из-за дисквалификации Валиева потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021 года, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.
