Камила Валиева объявила о возвращении к соревнованиям после дисквалификации

Фигуристка, чья дисквалификация за допинг истекла в декабре, выступит на чемпионате России по прыжкам и в Кубке «Первого канала»

Камила Валиева (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Фигуристка Камила Валиева, отбывшая дисквалификацию за допинг, сообщила в телеграм-канале, что выступит на чемпионате России по прыжкам и в Кубке «Первого канала».

По словам фигуристки, на втором турнире она впервые покажет одну из своих новых программ.

Чемпионат по прыжкам пройдет 31 января — 1 февраля, командный Кубок «Первого канала» — 18–23 марта.

Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря. Она возобновила спортивную карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).

Из-за дисквалификации Валиева потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021 года, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.