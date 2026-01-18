 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области при взрыве дрона погибла женщина

Гладков: в Белгородской области при взрыве FPV-дрона погибла женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате атак ВСУ в Белгородской области погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В селе Нечаевка Белгородского округа в результате детонации FPV-дрона женщина скончалась на месте. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия. Мужчина получил осколочные ранения бедра и термические ожоги правой кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, он отказался от транспортировки в стационар. От взрыва также пострадала крыша автомобиля и фасад здания.

Минобороны сообщило об ударе по местам сборки беспилотников ВСУ
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны сообщало, что в ночь на 18 января средства противовоздушной обороны России сбили и уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны.

Дроны были перехвачены в период с 23:00 мск 17 января до 7:00 мск 18 января. Наибольшее число беспилотников — 23 — сбито над Белгородской областью, еще 13 — над Брянской областью, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания. По четыре дрона сбили над Астраханской и Волгоградской областями, два — над Курской, по одному — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и Азовским морем.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
погибшие мирный житель Белгородская область
