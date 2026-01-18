Bloomberg рассказал, как Родригес укрепляет власть после похищения Мадуро

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес начала реорганизацию правительства и силового блока, а также инициировала освобождение ряда политзаключенных, меняя стиль управления для укрепления своей власти

Делси Родригес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес начала процесс реорганизации кабинета министров и аппарата безопасности, а также освобождение десятков политических заключенных в стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами Родригес, и аналитиков.

«Она балансирует на грани, пытаясь угодить США и одновременно сохранить чавизм. Пока ей удается», — заявил изданию профессор и эксперт по Венесуэле из Университета Тулейн Дэвид Смилд.

Родригес, которая в своем недавнем обращении к нации заявила, что ее целью и ответственностью является сохранение мира в республике, занялась укреплением власти в стране и объединением раздробленной правящей коалиции.

Николас Мадуро Герра, сын свергнутого президента и действующий депутат Национальной ассамблеи (местный парламент), заявил, что получил от отца сообщение, в котором выражалось доверие к Родригес и команде, которая сейчас руководит страной.

Кроме того, государственное телевидение продемонстрировало рекламный ролик с анимационным изображением Делси Родригес и лозунгом «Делси, вперед, мы тебе доверяем», прозвучавшем на демонстрации сторонников нового лидера Венесуэлы.

И.о. президента Венесуэлы начала менять состав правительства страны. Так, Родригес повысила главу центрального банка Калисто Ортегу Санчеса до вице-президента Министерства экономики. Она назначила бывшего министра внутренних дел Густаво Гонсалеса Лопеса руководителем президентской почетной гвардии. Таким образом был смещен с должности генерал-майор Хавьер Маркано Табата, который отвечал за подразделение охраны президента Николаса Мадуро.

Новую должность получил близкий соратник Мадуро, депутат Национальной ассамблеи Хуан Эскалон, сменивший Анибала Коронадо на посту министра народной власти по вопросам аппарата президента и мониторингу за деятельностью правительства. Коронадо остался во власти и занял место министра транспорта.

Министр коммуникации Фредди Наньеса перешел на должность министра окружающей среды (экосоциализма), а его прежнюю позицию занял писатель и философ Мигель Перес Пирела.

Кроме того, по распоряжению Родригес было принято решение объединить министерства промышленности и национальной торговли. Новое министерство возглавил Луис Антонио Вильегас. Позицию министра промышленности прежде занимал венесуэльский бизнесмен колумбийского происхождения Алекс Сааба, которого США обвиняют в том, что он был подставным лицом президента Николаса Мадуро. AP писало в февраля 2022 года, что Сааба был информатором американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Он сообщал информацию о взятках, которые предлагал венесуэльским чиновникам, и о контрактах с правительством.

Помимо перечисленных перемен, источники Bloomberg указывают, что Делси Родригес собирается и дальше менять состав правительства. В частности, Феликс Пласенсия, присутствовавший на встрече с представителями администрации Трампа в Вашингтоне, рассматривается на должность главы МИДа или посла Венесуэлы в США.

Родригес также может отстранить от дел тех, с кем у нее давно напряженные отношения, как, например, министр обороны Владимир Падрино, вокруг которого «вновь появились слухи» о возможной отставке.

Кроме того, Родригес начала выполнять запрос президента США Дональда Трампа об освобождении политзаключенных. К среде, 14 января, было освобождено 406 человек. Хорхе Родригес, брат исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес и глава Национальной ассамблеи страны, заявлял, что будет освобождено «значительное число» людей.

Ранее The New York Times писала, что директор ЦРУ Джон Ратклифф в четверг, 15 января, в Каракасе встретился с Дельси Родригес по указанию Дональда Трампа, чтобы передать послание о том, что США рассчитывает на «совершенствование рабочих взаимоотношений». В ходе беседы политики обсудили сотрудничество в сфере разведки, экономическую стабильность и необходимость избавить Венесуэлу от репутации «убежища для противников Америки, особенно для наркоторговцев».