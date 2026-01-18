WP рассказала о росте интереса к Гренландии из-за таяния льдов в регионе

Таяние арктических льдов повышает экономическую привлекательность региона и открывает доступ к ресурсам Гренландии, на которые претендует президент США Дональд Трамп, пишет The Washington Post

Фото: Mario Tama / Getty Images

Изменение ландшафта арктического региона из-за таяния льдов делает регион все более экономически привлекательным. Об этом пишет The Washington Post, объясняя, что экологические изменения открыли множество возможностей для добычи полезных ресурсов Гренландии, которые хочет заполучить президент США Дональд Трамп.

«Отчасти это связано с таянием морского льда, что делает Гренландию более привлекательной для экономического развития, которое он (Дональд Трамп) планирует осуществить», — передает газета слова Шерри Гудмана, бывшего заместителя министра обороны по вопросам экологической безопасности.

Трамп, объясняло Politico, интересуется природными ресурсами Гренландии, включая значительные запасы нефти и газа. Кроме того, в недрах острова имеются месторождения меди, свинца, урана и других полезных ископаемых, многие из которых являются критически важными для производства аккумуляторов и электромобилей.

США не раз пытались купить Гренландию, включая предложение Гарри Трумэна в 1946 году, но оно было отклонено.

Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в январе 2025-го неоднократно говорил, что контролировать Гренландию должны США. По его мнению, Дания не в состоянии обеспечить безопасность стратегически важного для Вашингтона региона. В качестве оправдания притязаний США на Гренландию он заявил, что остров нужен его стране для обеспечения национальной безопасности и защиты от угроз со стороны России и Китая.

Трамп 17 января объявил, что Вашингтон готов немедленно приступить к переговорам по Гренландии с Данией или другими европейскими странами, подчеркивая важность контроля США над островом. Для стран, выступивших против присоединения Гренландии к США (против самой Дании, а также Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии), он ввел десятипроцентные таможенные пошлины с 1 февраля.

WP подчеркивает, что контроль над Арктикой, если в будущем регион станет свободным ото льда летом, изменит мировую торговлю. Россия одна из первых стран, начавших освоение торговых путей в северном регионе. Так, 14 октября 2025 года в британский порт Феликстоу прибыл первый контейнерный груз из Китая в Европу, доставленный по Северному морскому пути. Контейнеровоз вышел из порта Нинбо 23 сентября и прошел маршрут через Арктику за 20 дней, что почти вдвое быстрее традиционных южных маршрутов через Суэцкий канал.

Кроме того, Россия развивает и военный флот в регионе. Северный флот в августе 2025 года провел учения, в которых было задействовано около 2 тыс. военных и до 14 кораблей и подлодок, для отработки применения группировки для решения задач по защите инфраструктуры Северного морского пути. Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что Москва начала перевооружение в арктическом регионе и осуществляет «значительные» инвестиции в его будущее.

При этом предсказать темпы таяния льдов в Арктике сложно, так как они зависят от экологических изменений, пишет WP со ссылкой на эксперта.